Debutant: ‘Tijdens het pingpongen zag ik via Instagram dat ik opgeroepen was’

Wouter Goes maakt deze interlandperiode zijn debuut in de selectie van Jong Oranje. De centrumverdediger is sinds het begin van dit kalenderjaar niet weg te denken uit de basiself van AZ en dat blijft niet onopgemerkt bij trainer Michael Reiziger. Goes opent een boekje over zijn eerste dagen in Zeist en hoe hij werd opgeroepen.

Door Siebe van Eijk

Goes kwam dit seizoen al ruim duizend minuten in actie voor AZ 1 en speelt sinds januari 2024 alle wedstrijden. Het jeugdexponent uit de Zaanstreek kwam veertien keer eerder voor de juniorenteams van Nederland uit en wordt nu voor zijn consistente basisplekken beloond met een oproep voor het hoogste beloftenelftal van Oranje. Samen met Myron van Brederode, Ernest Poku, Ruben van Bommel vormt hij de AZ-delegatie in Zeist.

Goes legt uit dat hij daardoor als groentje makkelijker wordt opgenomen in de groep. ‘’Ik appte Myron (van Brederode, red.) en Poku al of ze in Zeist waren. Dan zoek je ze meteen op en doe je dingen samen. We pingpongen, of we gaan even kaarten’’, legt hij uit. De club uit de Zaanstreek is hofleverancier van Jong Oranje deze interlandperiode. Goes geeft aan dat dat een enorm compliment is voor de club. ''Ik denk dat iedereen wel weet dat AZ een goede jeugdopleiding heeft. Dat de club dan hier de meeste spelers aanlevert, is zowel goed voor hen als voor ons.''

Terwijl de negentienjarige verdediger een potje pingpong speelt met zijn teamgenoten bij AZ, ziet Goes zijn naam bij de Jong Oranje-selectie staan op Instagram. Een belletje kreeg de geboren Amsterdammer niet, maar de rest van de informatie volgde al snel per e-mail. ‘’Ik opende mijn telefoon en zag dat mijn naam erbij stond. Ik was natuurlijk heel blij en ook vanuit m’n familie kreeg ik trotse berichten’’, vertelt Goes.

Er is volgens Goes geen tijd om lang stil te blijven staan bij die trotsheid. Hij is gebrand om meteen een goede indruk achter te laten. ‘’Uiteindelijk speel je voetbal om wedstrijden te spelen en dat kom ik hier ook doen. Als ik mijn debuut kan maken, zou dat mooi zijn. Daar kijk ik het meeste naar uit’’, aldus de nieuwkomer.

Pingpongen doet de jonge Nederlander ook bij Jong Oranje. ''Alleen met de jongens die het kunnen hoor, maar hier zijn ze allemaal best goed. Clasie is bijvoorbeeld de slechtste bij AZ, maar die zit hier niet bij natuurlijk'', grapt hij. ''Verder probeer ik me buiten het voetbal te ontspannen. Zoals ik al zei kaarten we soms, of anders ben ik aan het Netflixen'', aldus Goes.

Reiziger, de trainer van het beloftenelftal, speelde op een soortgelijke positie voor onder andere het Nederlands Elftal en Barcelona. Ondanks dat Goes hem enkel als trainer ziet, denkt hij wel dat er veel te leren is. ‘’Ik heb geen vragenlijst voor hem, maar ik kan ongetwijfeld veel van hem leren", zegt de verdediger.

Om te concurreren voor een basisplek, ook voor het grote Oranje, heeft de centrale verdediger nog veel kilometers te maken. Er is namelijk veel concurrentie op zijn plek. ''Bij AZ moet ik ook concurreren voor een basisplek. Dat zal hier natuurlijk niet anders zijn, want er zitten ook jongens van andere clubs bij. Ik ga me natuurlijk vol inzetten voor een basisplek'', benadrukt Goes.

Goes droomt zelf van een groot bestaan als profvoetballer. Hij ambieert een soortgelijke carrière als die van zijn trainer bij Jong Oranje. Hij wil belangrijk worden voor het nationale elftal, maar ook in de absolute topcompetities spelen. ‘’De Premier League is het uiteindelijke doel, maar dan wel in de top’’, begint hij lachend. ‘’Ik zou me vergelijken met verdedigers van Brighton bijvoorbeeld. Zij laten zien dat je niet per se een lange, sterke verdediger hoeft te zijn. Je ziet de laatste tijd wel dat ook spelers met mijn lengte het goed doen in die competitie."

Goes durft zich nog niet uit te spreken over een potentiële basisplek bij Jong Oranje. Het draait de negentienjarige verdediger allemaal om zijn plek in de selectie te vinden. ‘’Natuurlijk is het uiteindelijke doel om een basisplek te bemachtigen. Daar ga ik me vol voor inzetten’’, eindigt hij.

