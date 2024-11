Wout Weghorst stapt niet met Ajax in vliegtuig naar Spanje, maar kan duel met Real Sociedad nog wel halen

Wout Weghorst zit niet met Ajax in het vliegtuig naar Spanje, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen. De 32-jarige spits is niet helemaal fit, maar kan het duel met Real Sociedad nog wel halen. Als Weghorst op tijd hersteld is, sluit hij donderdag nog aan bij de groep.

Ook Kenneth Taylor en Davy Klaassen stappen woensdag niet in het vliegtuig naar Spanje. Eerstgenoemde (22) is geschorst nadat hij tegen Maccabi Tel Aviv zijn derde gele kaart van de groepsfase ontving. De 31-jarige Klaassen is zoals bekend niet speelgerechtigd in de Europa League.

Met welke blessure Weghorst kampt is niet bekend. De aanvalsleider viel zondag tijdens het thuisduel met PEC Zwolle (2-0) nog 24 minuten voor tijd in.

Ajax gaat tegen Real Sociedad na de overwinningen op Qarabag FK (0-3) en Maccabi Tel Aviv (5-0) voor de derde zege op rij in de groepsfase van de Europa League. De eerste wedstrijd van de campagne werd met 4-0 gewonnen van Besiktas, terwijl het duel met Slavia Praag in een remise (1-1) eindigde.

De ploeg van Francesco Farioli staat momenteel op de tweede plaats, twee punten achter koploper Lazio. Sociedad staat na vier wedstrijden op vier punten en bezet de 25ste plaats. Er werd verloren van zowel RSC Anderlecht (1-2) als Viktoria Plzen (2-1). De Spanjaarden wonnen van Maccabi Tel Aviv (1-2) en deelden de punten met OGC Nice (1-1).

Volledige selectie van Ajax:

Remko Pasveer

Diant Ramaj

Jay Gorter

Devyne Rensch

Anton Gaaei

Jorrel Hato

Owen Wijndal

Ahmetcan Kaplan

Youri Baas

Daniele Rugani

Josip Sutalo

Jordan Henderson

Branco van den Boomen

Kian Fitz-Jim

Kristian Hlynsson

Brian Brobbey

Chuba Akpom

Bertrand Traoré

Steven Berghuis

Christian Rasmussen

Jorthy Mokio

Jaydon Banel