Middenvelder van Inter confronteert Inzaghi en wil '100 procent zeker' vertrekken als trainer blijft

Bij Inter zijn de druiven bijzonder zuur na de 5-0 nederlaag in de Champions League-finale tegen Paris Saint-Germain. La Gazzetta dello Sport weet bovendien dat trainer Simone Inzaghi te maken heeft met een zéér ontevreden speler.

Zoals gebruikelijk dit seizoen had Inzaghi geen basisplaats in petto voor Davide Frattesi. De 25-jarige middenvelder, die in de halve finale tegen FC Barcelona trefzeker was, kwam in de finale geen minuut in actie.

Frattesi was na afloop van de wedstrijd bijzonder gefrustreerd over het feit dat hij geen speelminuten kreeg. Die onvrede heeft zelfs geleid tot een confrontatie met Inzaghi.

Waar de meeste spelers geshockeerd en stilletjes de kleedkamer opzochten, liepen de emoties bij Frattesi juist over. De Italiaan uitte zijn teleurstelling stevig en zijn relatie met Inzaghi is nu dusdanig verslechterd, dat Frattesi volgens La Gazzetta dello Sport '100 procent zeker' vertrekt als Inzaghi blijft.

Over de toekomst van Inzaghi is veel te doen. De oefenmeester leek zijn ploeg naar minimaal één prijs te leiden, mogelijk zelfs drie, maar bleef ondanks een overtuigend seizoen met lege handen achter.

De Saudische topclub Al-Hilal is op zoek naar een opvolger van Jorge Jesus en is na de afwijzing van Zinédine Zidane, die naar verluidt honderd miljoen euro liet schieten, uitgekomen bij Inzaghi.

De oefenmeester zelf kon na afloop van de finale geen duidelijkheid geven over zijn toekomst, wat de speculaties over zijn vertrek alleen maar heeft doen toenemen.

Frattesi wordt ondertussen gelinkt aan een transfer naar landskampioen Napoli, terwijl ook AS Roma voorzichtig wordt genoemd. Veel lijkt echter af te hangen van het besluit van Inzaghi.