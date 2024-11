Wout Weghorst legt uit waarom hij doelpunt uitbundig vierde direct na medisch noodgeval

Wout Weghorst heeft achteraf spijt van zijn manier van juichen tegen Hongarije, zo vertelt hij na afloop van de gewonnen Nations League-wedstrijd (4-0). De spits van het Nederlands elftal kreeg van analytici en de Hongaarse bond forse kritiek te verwerken op zijn doelpuntenviering. Voor de camera van de NOS komt hij een verklaring.

In de achtste minuut van de wedstrijd werd duidelijk dat assistent-trainer Ádám Szalai medische hulp nodig had. Vrijwel direct na de hervatting kreeg Oranje een strafschop na een handsbal bij Hongarije. Weghorst schoot raak en juichte uitgebreid, wat tot veel kritiek leidde.

“Ik heb er geen moment aan gedacht om ingetogen te juichen”, zo begint Weghorst. “Uiteindelijk ging de wedstrijd door en wisten we dat het met hem naar omstandigheden goed ging.”

“Maar ik zat zó in de focus en de spanning werd zo opgebouwd, het was echt puur opluchting. Als je het achteraf terugziet en bedenkt dat er net iemand gereanimeerd is... Ik heb daar eerlijk gezegd geen moment meer bij stilgestaan.”

“Op het moment dat de wedstrijd doorging, moest ik de knop ook weer omzetten. Je moet er wel staan. Maar dat het voetbal ondergeschikt is aan wat er daarvoor gebeurde, is natuurlijk duidelijk.”

“Ik vroeg in de rust net al hoe het ging met hem. Net gingen we shirtjeruilen en toen vroeg ik in de kleedkamer hoe het ging. Alles gaat gelukkig goed en hij praat weer, dus dat is godzijdank allemaal goed.”

“Ik begrijp de ophef over het juichen. Ik zat zo in spanning op dat moment en het was pure opluchting. Maar ik kan de kritiek wel begrijpen. Het is gebeurd en ik hoef aan niemand uit te leggen dat mijn penalty van ondergeschikt belang is.”