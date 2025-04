Speler weigert trofee voor Man of the Match in Champions League en wordt teruggeroepen

Ousmane Dembélé weigerde dinsdagavond een trofee van de UEFA in ontvangst te nemen. De aanvaller plaatste zich met Paris Saint-Germain ten koste van Aston Villa voor de halve finale van de Champions League, maar na afloop van de wedstrijd was hij woest.

Na de 3-1 zege in Parijs en een 0-2 voorsprong in Birmingham leek er niets aan de hand voor de Parijzenaren. Villa knokte zich echter fantastisch terug en boog de achterstand om in een 3-2 voorsprong. Meerdere kansen op de 4-2 volgden, maar een volgende treffer, die een verlenging zou hebben betekend, viel niet.

Dembélé was belangrijk voor zijn team, daar hij de assist verzorgde bij het tweede doelpunt. Dat werd genoteerd door Nuno Mendes. Daarvoor tekende Achraf Hakimi de openingstreffer aan.

Het beoordelingscomité van de UEFA verkoos Dembélé tot Man of the Match, maar die eervolle benoeming leek de Fransman allerminst te kunnen bekoren. Op beelden van Canal + is te zien dat hij de prijs weigerde aan te nemen. Uiteindelijk werd hij wel verplicht om op de foto te gaan.

De blijdschap straalt ook niet van het gezicht bij Dembélé op de verplichte foto. De sterspeler van PSG geeft na afloop in gesprek met Canal + ook tekst en uitleg bij zijn gemengde gevoelens.

“We vonden onszelf veel te goed. We moeten meer van onszelf verwachten in dit soort grote wedstrijden. We hebben onszelf onnodig in de problemen gewerkt. Het leek wel alsof we arrogant waren.”

“Bij 2-1 dachten we dat we ons al gekwalificeerd hadden en dat het voorbij was”, besluit Dembélé. “Zo is de Champions League nu eenmaal niet. Je kunt teams tegenkomen met een gepassioneerd publiek dat de wedstrijd kan omdraaien.”