Ihattaren wil Nederlander bij Real Madrid zien: 'Hij is 200 miljoen waard. Broer, die man is niet normaal'

Mohamed Ihattaren is zeer lovend over Ryan Gravenberch. In het YouTube-programma Matchday van Supergaande vertelt de aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk over de kwaliteiten van de middenvelder van Liverpool. “Hij is echt een speler voor Real Madrid”, stelt Ihattaren.

Tijdens de uitzending worden onder meer de keuzes in het Nederlands elftal besproken. Ihattaren geeft aan dat hij soms keuzes niet snapt en dat anderen dezelfde status moeten krijgen als Memphis Depay of Frenkie de Jong. “Het is logisch dat zij ‘carte blanche’ krijgen. Maar ik vind dat je ook andere boys daarin mee moet nemen.”

“Stel je voor dat Gravenberch nu naar Real Madrid gaat, en in het slechtste geval speelt hij niet. Dan heeft hij gegarandeerd geen basisplek meer in het Nederlands elftal”, verzekert Ihattaren.

“‘Grafie’ is een speler voor Real Madrid, broer. Ik ken hem sinds de F’jes. Die man is niet normaal. Hij is echt niet normaal. Als je met hem op het veld staat, ga je het pas begrijpen. Het klinkt soms zo suf, maar het is moeilijk wat hij doet. Hij heeft een draai met een lange aanname in met één pas. Doe maar eens, maar mijn lies zou meteen kapotgaan.”

“Zijn visie... Hij speelt zo volwassen. Wat hij nu doet, deed hij al op zijn zestiende. Maar toen keken mensen anders naar hem. Zo van: bewijs het maar eens”, vervolgt de aanvallende middenvelder.

“Nu doet hij het in de Premier League en houdt iedereen ineens van hem. Bij Bayern München speelde hij niet, maar nu wordt hij kampioen met Liverpool. In een jaar tijd. Dat is voetbal. Hij speelt basis en is 200 miljoen euro waard. Dat is wie hij echt is.”

“Hij heeft geluk met Heitinga en met Arne Slot. Stel dat hij nog een jaar was blijven plakken in München... Dat is hoe voetbal is, maar mensen zien dat niet”, aldus de creatieveling van RKC.”