Gaat speler met 163 duels voor Ajax terugkeren? 'Ik zie het wel gebeuren'

Brian Laudrup ziet Christian Eriksen deze zomer wel naar Ajax vertrekken. Dat zegt de oud-voetballer in gesprek met Tipsbladet. De 33-jarige middenvelder vertrekt na dit seizoen bij Manchester United en is dan transfervrij op te pikken. Laudrup vindt een terugkeer naar Ajax een ‘hele goede optie’.

“Christian lijkt me iemand die behoefte heeft aan een bepaalde zekerheid en zijn familie dichtbij wil hebben”, begint de Deen. “Ik zie hem niet naar een exotisch land gaan. Ik zie hem wel naar Ajax gaan.”

Laudrup denkt dat Eriksen een toegevoerde waarde is voor Ajax en de Eredivisie. “Hij heeft er naam gemaakt en kan nog steeds het verschil maken in de competitie. Hij zal er meer aan de bal komen en er is ook meer ruimte.”

“Ik zie het wel gebeuren, maar het is natuurlijk de vraag wat zijn ambities zijn. Ik denk dat Ajax een hele goede optie is”, aldus Laudrup. “Hij is daar min of meer opgegroeid, dus voor hem zal het ook een beetje voelen als thuiskomen.”

Eriksen liet een maand geleden al weten dat hij een overstap naar de MLS of Saudi Pro League niet ziet zitten. Ook een terugkeer naar Denemarken zit er nog niet in. “Daar is het nog te vroeg voor”, aldus de middenvelder in gesprek met hetzelfde Tipsbladet.

De Deen sloot een terugkeer naar Ajax niet op voorhand uit. “Ik sluit niks uit. Ik kijk wel wat er gebeurt en of het op dat moment past. Het gaat niet alleen om mijn interesse natuurlijk, maar ook over die van de andere partij.”

Eriksen speelde tussen 2009 en 2013 voor de Amsterdammers. De spelmaker kwam tot 163 optredens namens Ajax, met wie hij drie landstitels, één beker en één Johan Cruijff Schaal wist te winnen.