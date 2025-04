Frenkie de Jong is het al snel helemaal zat en ontploft richting teamgenoot tijdens Borussia Dortmund - FC Barcelona

Frenkie de Jong heeft zich enorm opgewonden tijdens de eerste helft van het Champions League-duel tussen Borussia Dortmund en FC Barcelona. De middenvelder ergerde zich onder meer aan ploeggenoten, die absoluut niet in de wedstrijd zitten.

Trainer Hansi Flick had een basisplek ingeruimd voor De Jong, die op het middenveld startte naast Gavi en Fermín Lopez. Barcelona kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand door een benutte strafschop van Serhou Guirassy.

Barcelona kon nadien nog niet extreem gevaarlijk worden, mede doordat Lamine Yamal en Raphinha tekortkwamen in de eindfase van de aanvallen. De rechtsbuiten produceerde nog geen enkel schot, terwijl een poging van de Braziliaan simpel geblokt werd.

De Jong zat in de eerste helft ook nog niet op zijn topniveau en greep onder meer een gele kaart na een tackle op het middenveld. De Nederlander was tegen het einde van de eerste helft bovendien duidelijk gefrustreerd toen een nieuwe aanval stukliep, waarbij Raphinha betrokken was.

“Raphinha krijgt duidelijk te horen van Frenkie dat hij terug moet lopen, anders kan Frenkie hem niet bereiken. En nu weer!”, merkte ook Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos op. De Jong ontplofte zichtbaar richting zijn ploeggenoot en zwaaide fanatiek met zijn armen.