VZ Team van de Week: PSV hofleverancier na vijfklapper tegen Almere City

Speelronde 29 van de Eredivisie zit erop. Koploper Ajax won op bezoek bij Willem II (1-2), PSV had geen kind aan Almere City (5-0) en Feyenoord was te sterk voor Fortuna Sittard (0-2). Dit zijn de uitblinkers van afgelopen weekend!

Jakub Moder is een absolute aanwinst gebleken voor Feyenoord. De Poolse middenvelder was in Sittard twee keer trefzeker en zorgt voor stabiliteit op het Rotterdamse middenveld. Ook Gernot Trauner heeft een plekje veroverd in het Elftal van de Week van Voetbalzone.

Uitgelicht

Ismael Saibari speelde zaterdagavond een geweldige wedstrijd namens PSV. De Marokkaans international opende al heel snel de score, waardoor Peter Bosz al vroeg achterover kon leunen. Ook Johan Bakayoko was eindelijk weer eens in vorm bij de Eindhovense club.

Mitchell van Bergen laat bij Sparta zien dat hij zijn fysieke kwaliteiten wel degelijk kan combineren met rendement. Tegen zijn oude club sc Heerenveen (3-1 winst) was de Brabander opnieuw belangrijk met een doelpunt.

Het VZ Team van de Week: Nick Olij (Sparta Rotterdam); Mats Deijl (Go Ahead Eagles), Gernot Trauner (Feyenoord), Damon Mirani (Heracles Almelo), Calvin Verdonk (NEC Nijmegen); Ismael Saibari (PSV), Malik Tillman (PSV), Jakub Moder (Feyenoord); Johan Bakayoko (PSV), Jizz Hornkamp (Heracles Almelo), Mitchell van Bergen (Sparta Rotterdam).