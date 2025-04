Mohamed Ihattaren: 'Ik zie nu boys in het Nederlands elftal waarvan ik denk... Snap je?'

Mohamed Ihattaren vindt dat er te weinig aandacht is voor het talent van spelers die niet voor een topclub uitkomen. Te gast in het Youtube-programma Matchday van Supergaande vertelt de aanvallende middenvelder onder meer over de grote kwaliteiten van sommige teamgenoten bij RKC Waalwijk, terwijl Ihattaren niet altijd enthousiast is over de keuzes van de bondscoaches van het Nederlands elftal.

“Het gaat goed met me nu bij RKC”, zo begint Ihattaren desgevraagd. “Ik zit onder Henk Fraser en het is echt een goed mens. Dat is het belangrijkst. Als club hebben we een moeilijke tijd. Maar het is echt anders hoe Henk mij helpt buiten het veld. Ik voel me er echt thuis.”

“De spelers zijn ook leuk. Ik trek met veel boys op. Met Liam van Gelderen heb ik natuurlijk bij Ajax gezeten. Yassin Oukili woont ook in Utrecht, dus we rijden iedere dag samen op en neer. We komen ook bij elkaar thuis. Maar nog meer boys hoor, Richonell Margaret... iedereen.”

De gastheren, Broederliefde, merken op dat Ihattaren positief over zijn medespelers praat. “Kijk, bij PSV zaten we met Dumfries, Rosario, Malen, Gakpo... Zoals je met elkaar omgaat buiten het veld, zo ga je ook met elkaar om op het veld. Je komt bij elkaar thuis, je gaat samen eten en er is broederschap.”

“Bij veel clubs is dat niet. Bij RKC zijn we nu met veel jongens die... een streepje achter hun naam hebben, begrijp je? De een heeft daar iets gedaan en de ander heeft ergens anders iets gedaan... Maar wat je buiten het veld doet, neem je niet mee het veld op.”

“Wat ik wil zeggen: je ziet soms dat jongens vergeten worden”, vervolgt Ihattaren. “Als je kijkt naar spelers die bij RKC spelen: sommigen zouden makkelijk mee kunnen doen in de top. Makkelijk. Het verschil is alleen dat die topteams lekker draaien.”

“Er staan nu ook boys in het Nederlands elftal van wie je denkt: broer... jij zat op de bank toen we daar of daar speelden. Jij stond op de stand-by-lijst. Die werden eerst niet eens opgeroepen. Kijk, de media maakt je of breekt je. En mensen gaan mee met die hype van wie ‘hard’ is. Bij ons hebben we Margaret, Oukili, Van Gelderen... Die ga je pas echt zien als je ze bij een topclub zet, maar naar hen wordt niet gekeken”, besluit Ihattaren.