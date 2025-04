Spaanse kranten geven bijna allemaal hetzelfde rapportcijfer aan Frenkie de Jong na Borussia Dortmund - FC Barcelona

De Spaanse media zijn gematigd tevreden met het spel dat Frenkie de Jong op de mat heeft gelegd tegen Borussia Dortmund. FC Barcelona ging in de return van de kwartfinale van de Champions League weliswaar met 3-1 onderuit, maar door de eerder 4-0 zege in eigen huis plaatsten de Catalanen zich tóch voor de halve eindstrijd van het miljardenbal.

De Jong leek zeker in de eerste helft enigszins gefrustreerd, omdat Barcelona moeilijk grip kon krijgen op het energieke Dortmund. Pas toen de ploeg van trainer Hansi Flick na rust de 2-1 aantekende, had Barça de controle terug.

“De Jong zag er een beetje verloren uit op het middenveld”, merkt El Desmarque op in de beoordeling na afloop. “Hij leek een beetje ongeconcentreerd en ontving een gele kaart in de eerste helft. Een 6.”

De Nederlander krijgt ook van Sport een 6. “Hij leed gevaarlijk balverlies, wat leidde tot een counter voor Dortmund. In de eerste helft kreeg hij bovendien geel. Na rust werd hij stabieler en was hij rustiger aan de bal.”

Mundo Deportivo deelde geen rapportcijfer uit, maar de Catalaanse sportkrant is niet ontevreden over het spel van De Jong. “Hij was samen met Cubarsí de meest bedrijvige speler aan de kant van Barcelona. Hij wist om te gaan met een gele kaart achter zijn naam.”

De meest verkochte sportkrant van Spanje, Marca, geeft de middenvelder van Barcelona een nipte voldoende: 5,5. “De Jong werd beter in de tweede helft. Het ontbrak hem in de eerste helft aan finesse en hij werd kort op de huid gezeten door de tegenstander. Hij had een goede pass op Jules Koundé, maar die verzilverde zijn kans niet.”

Zelf gaf De Jong na afloop in gesprek met Ziggo Sport aan dat hij zijn spel ‘prima’ vond. Uitbundig kon hij niet juichen vanwege de nederlaag en na het laatste fluitsignaal heerste er vooral een gevoel van ‘opluchting’.