Afwachtende houding Ajax zorgt voor lichte irritatie: 'Willen ze of willen ze niet?'

Simon Tahamata werkte jarenlang als techniektrainer in de jeugdopleiding van Ajax. De inmiddels 68-jarige jeugdtrainer vertrok in maart 2024, om vervolgens een voetbalschool in Berlijn te beginnen. Tahamata kondigde onlangs aan uit de Duitse hoofdstad te zullen vertrekken, waarna al snel geruchten over een terugkeer in Amsterdam de kop opstaken.

''Als ik de sociale media moet geloven, zit er een terugkeer in'', vertelt Tahamata bij de boekpresentatie van 'Ajax 125 jaar' aan Ajax Showtime. ''Praten is één, maar doen is twee. Je kunt praten en zeggen: 'we hebben contact met Simon'. Vergeet het maar. Ik ben alle mensen die mij gesteund hebben en willen dat ik terugkom heel erg dankbaar. Maar zij hebben hier niks over te vertellen, denk ik. De realiteit is namelijk anders.''

Ajax heeft inmiddels contact gezocht met Tahamata, net als twee andere clubs waarvan hij de naam niet wil noemen. ''Maar als ze niet doorpakken, wordt het moeilijk. Het zou gemakkelijker zijn als ik weet wat de club van mij wil. Willen ze of willen ze niet?'', vraagt de techniektrainer zich hardop af.

Tahamata zag van een afstand het nodige veranderen binnen Ajax. ''Er zijn vijftig mensen ontslagen. Er zijn heel veel mensen die lang bij de club hebben gewerkt en nu weg zijn. Er is iets aan de gang daar'', aldus de oud-speler van de koploper, die open staat voor een terugkeer op De Toekomst.

''Ik zou het wel willen, als zij een stap maken. Het moet wel van hen komen. Het is niet zo dat ik zit te bedelen. Dat hebben de sociale media er wel van gemaakt, maar ik niet', zo benadrukt de specialist op het gebied van technische trainingen.

Directeur voetbal Marijn Beuker zei onlangs in Goedemorgen Eredivisie dat er 'goed contact' is met Tahamata. ''Ik heb gezien hoe hij bezig is met de jongste groep van spelers. Daar staan we altijd voor open. Het is niet altijd even eenvoudig. Zeker niet in een fase waarin we kritisch aan het kijken zijn naar ons personeelsbestand, om dat te reduceren.''

Hans Kraay junior zei diezelfde dag dat hij het gevoel heeft dat Tahamata gaat terugkeren bij Ajax. ''Dat is voor Ajax goed, voor de jeugd goed en ook voor Simon goed. Een geweldige man.'' Tahamata zelf loopt liever niet op de zaken vooruit. ''Dat zei hij, maar ik heb hem niets gezegd, haha.''