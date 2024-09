Wout Weghorst heeft zondag geïrriteerd de training van het Nederlands elftal verlaten. De spits kreeg het na duels met de gebroeders Timber aan de stok met Ronald Koeman en snelde na afloop op de fiets naar huis.

De kersvers Ajacied deed nadrukkelijk zijn beklag na een tackle van Jurriën Timber. Het kon Koeman niet bekoren. "'En nu is 't klaar!’, riep de bondscoach op een gegeven moment, toen Weghorst zich in woord en gebaar bleef beklagen over de gang van zaken", omschrijft De Telegraaf.

Weghorst kreeg een tikje, waarna volgens Voetbal International een 'woordenwisseling' ontstond. Na het tikje van Jurriën, kreeg de veertigvoudig international naar het schijnt ook een duw van broer Quinten Timber te verwerken.

Hij lachte cynisch, klaagde wat bij Koeman, die hem weer tot rust maande. Weghorst voelde weinig voor de reactie van de keuzeheer, die blijkbaar ook de gebroeders Timber vermanend toesprak.

"Met het gezicht op onweer en nog even hangend op een pop die bijvoorbeeld bij een vrijetrappenmuur wordt ingezet, kon Weghorst eigenlijk zichtbaar niet wachten op het einde van de training", noteert De Telegraaf.

"Waar de overige internationals nog even bleven hangen, daar had Weghorst geen zin om zoete broodjes te bakken", besluit de ochtendkrant. Hij snelde naar zijn fiets en begaf zich onmiddellijk naar het spelershotel van Oranje.

Koeman liet desgevraagd weten dat er geenszins sprake was van een blessure bij de voormalig spits van onder meer AZ en Manchester United.