Ferdy Druijf keert per direct terug in Nederland

Ferdy Druijf vervolgt zijn carrière bij Almere City, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 27-jarige spits heeft een eenjarig contract getekend, met de optie op nog een seizoen.

Druijf zat sinds februari zonder club nadat zijn contract bij Rapid Wien werd ontbonden. De in Uitgeest geboren aanvalsleider kampte sinds januari vorig jaar met een zware knieblessure.

Druijf is nu weer fit en gaat zijn carrière bij Almere weer oppakken. “Ik kreeg meteen een heel goed gevoel bij Almere City en bij het plan dat ze hebben”, aldus de spits. “Komend seizoen ga ik alles doen om de club te helpen terug naar de Eredivisie te komen en natuurlijk zelf topscorer te worden.”

Ook technisch manager Chiel Dekker is in zijn nopjes met de transfer. “We zijn erg blij met de komst van Ferdy naar Almere. Hij is een balvaste en sterke spits die ons de nodige doelpunten kan gaan bezorgen, zoals hij dat ook deed bij zijn vorige clubs. En daarbij heeft hij hetzelfde doel voor ogen als wij, namelijk meedoen om promotie.”

Druijf komt uit de jeugdopleiding van AZ, maar brak nooit door in Alkmaar. De club uit Noord-Holland verhuurde hem aan NEC, KV Mechelen en Rapid Wien, dat hem in de zomer van 2022 voor anderhalf miljoen euro definitief overnam. Een jaar later werd hij door de Oostenrijkers gestald bij PEC Zwolle.