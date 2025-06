Fans fel tegen transfer FC Barcelona: muren worden beklad met ‘verrader’ en ‘rat’

Supporters van Espanyol zijn allerminst te spreken over de transfer van Joan García naar FC Barcelona. Woensdag werd bekend dat de 24-jarige doelman de overstap maakt naar de aartsrivaal, en dat is bij los Pericos in het verkeerde keelgat geschoten.

García heeft na lang twijfelen zijn handtekening gezet onder een vijfjarige verbintenis bij FC Barcelona, dat de afkoopsom in diens contract bij Espanyol betaalt: 25 miljoen euro.

Aanhangers van Espanyol zijn ontdaan door het besluit van de keeper die afgelopen voetbaljaargang de meeste reddingen verrichtte van alle doelmannen in LaLiga. Fans brachten namelijk een ongewenst bezoek aan het geboortedorp van García, Sallent.

Verschillende verkeersborden, muren en andere objecten werden bespoten met offensieve teksten richting de sluitpost. Onder meer ‘Rat’ en ‘Verrader’ zijn veelvoorkomende woorden die met graffiti zijn geschreven.

García wordt in de Spaanse media gezien als de uitblinker van Espanyol in het afgelopen seizoen. Hij speelde alle 38 wedstrijden en hield acht keer de nul. Espanyol wist zich te verzekeren van lijfsbehoud in LaLiga met een veertiende plek op de ranglijst.

Onder meer trainer Manolo González zou op hem hebben ingepraat om niet de stap naar Barcelona te maken. “Ik ga er niet vanuit dat García naar Barcelona gaat vertrekken”, zo had González eerder in de media gezegd. “Ik zal niet zijn hand afhakken als dat wel gebeurt, maar wel bijna.”

García heeft gekozen voor wat hem de beste stap voor zijn carrière lijkt. Of hij direct in aanmerking komt voor een basisplek onder de lat in de ploeg van trainer Hansi Flick, is nog onduidelijk. Mogelijk kiezen de Catalanen ervoor om hem eerst te verhuren.