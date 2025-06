Feyenoord dreigt na Hancko volgende verdediger kwijt te raken aan Saudische topclub

Niet alleen Dávid Hancko heeft serieuze interesse gewekt uit Saudi-Arabië. Transfermarktexpert Gianluca Di Marzio weet te melden dat Feyenoord-ploeggenoot Quilindschy Hartman nadrukkelijk in beeld is bij Al-Hilal, waar Simone Inzaghi komend seizoen aan het roer staat.

Hartman geldt niet als eerste keus bij de Saudische topclub. Die eer is weggelegd voor AC Milan-back Theo Hernández. Al-Hilal heeft al een principeakkoord bereikt met Milan over een transfersom van 35 miljoen euro.

Het grote probleem is echter Hernández zelf. De Fransman is niet overtuigd van een transfer naar de Saudi Pro League, waardoor die deal dreigt te klappen.

Vanwege de onzekerheid omtrent Hernández is Hartman in beeld gekomen bij Al-Hilal, dat deze zomer flink wil investeren. Zo hadden de Saudi's 118 miljoen euro over om Bruno Fernandes naar de club te halen, maar de Portugees heeft hen een 'nee' verkocht.

Wat Feyenoord zou willen vangen voor Hartman, is niet geheel duidelijk. De linksback was lange tijd een van de sterren van de Feyenoord-defensie en leek zijn plek in het Nederlands elftal op te eisen na zijn glansoptreden tegen Frankrijk in oktober 2023.

Eind maart 2024 ging het mis voor Hartman, die zijn kruisband afscheurde en bijna een jaar aan de kant stond. De linksback liep zo een zeker lijkende transfer naar Chelsea mis, en Feyenoord een forse transfersom.

Hartman maakte in de tweede helft van afgelopen seizoen zijn rentree, al was Feyenoord voorzichtig en begon hij met regelmaat op de bank. De 23-jarige Hartman heeft een contract tot medio 2026 in De Kuip. In april liet Hartman weten dat 'alle opties open zijn'. "Ook een contractverlenging."