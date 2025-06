Bojan Krkic wijst niet Lionel Messi, maar andere speler aan als zijn beste teamgenoot ooit: 'Hij had alles'

Niet Lionel Messi, maar Ronaldinho is de beste speler met wie Bojan Krkic ooit heeft gespeeld. Dat vertelt de 34-jarige oud-voetballer in gesprek met Sportal.

“De beste speler met wie ik heb gespeeld was waarschijnlijk Ronaldinho. Ik weet dat het moeilijk en bijna oneerlijk is om er iemand uit te pikken, aangezien ik het veld deelde met Messi, die jarenlang op het hoogste niveau speelde”, begint Bojan.

“Maar Ronaldinho had naar mijn mening alles. Hij was een ongelooflijke spelmaker. Altijd als hij de bal had, of het nu tijdens het veldspel was of als hij zich voorbereidde om een penalty te nemen, vertrouwde het hele team op hem. Hij was een echte leider”, aldus het voormalig wonderkind.

Bojan hoeft ook niet lang na te denken als hij wordt gevraagd naar zijn idool van vroeger. “Ik hield van Patrick Kluivert. Hij was een topspits. Zijn speelstijl was heel anders dan de mijne, maar het was fantastisch om hem te zien spelen.”

De Spanjaard wijst Lamine Yamal aan als de beste speler van dit moment. “Er zijn veel uitstekende spelers, maar ik zou zeggen dat Yamal op dit moment de beste is. Hij heeft onmiskenbaar veel potentieel en kwaliteit. Ik kan zonder aarzelen zeggen dat hij de beste speler van dit moment is.”

Bojan houdt zich momenteel onder meer bezig met het begeleiden van huurspelers van FC Barcelona. De enkelvoudig international van Spanje zette begin 2023 een punt achter zijn actieve loopbaan. Bojan was toen speler van het Japanse Vissel Kobe.