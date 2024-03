Wonderkind Lamine Yamal schiet Barcelona met fenomenale uithaal naar zege

Barcelona heeft vrijdagavond een moeizame zege geboekt in LaLiga. In eigen huis was de ploeg van trainer Xavi met 1-0 nipt te sterk voor RCD Mallorca. De enige treffer van de wedstrijd kwam op naam van de zestienjarige Lamine Yamal. Dankzij de driepunter bezet Barcelona voorlopig weer de tweede plek op de ranglijst, al heeft Girona, dat twee punten minder verzamelde, nog een duel tegoed.

Trainer Xavi voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het duel met Athletic Club (0-0). Marc-André ter Stegen, die zijn 400ste wedstrijd keepte voor de Catalanen, stond net als afgelopen week onder de lat.

Centraal achterin verving Iñigo Martínez de geschorste Ronald Araújo, terwijl het gat dat de geblesseerde Frenkie de Jong achterliet werd opgevuld door Raphinha. In de spitspositie kreeg Marc Guiu de voorkeur boven Robert Lewandowski. De achttienjarige aanvaller werd vanaf de flanken bediend door Yamal en João Félix.

Barcelona creëerde in het eerste bedrijf de nodige kansen, maar onder meer João Félix en Fermín López, die de geblesseerd geraakte Raphinha verving, hadden het vizier niet op scherp staan.

In de 23ste speelminuut kreeg Barça een uitgelezen kans de score te openen. Na het bekijken van de videobeelden kende arbiter Javier Iglesias Villanueva een penalty toe vanwege een overtreding op Raphinha in de zestien. Ilkay Gündogan mocht aanleggen, maar hij miste de strafschop.

Tien minuten na de hervatting was Mallorca dicht bij de 0-1. Uit een hoekschop was het Vedat Muriqi die op de lat kopte. Uiteindelijk vond Barcelona de openingstreffer pas een kwartier voor tijd.

Yamal ging op avontuur en belandde in het zestienmetergebied. De aanvaller kapte zijn directe tegenstander uit en schoot de bal op fenomenale wijze in de linkerbovenhoek: 1-0. In het restant van de wedstrijd gingen de Catalanen nog op zoek naar een tweede treffer, maar die werd niet meer gevonden.

