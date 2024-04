Woerts weet het honderd procent zeker: ‘Alex Kroes keert terug bij Ajax’

Alex Kroes keert terug bij Ajax, zo verzekert sportmarketeer Chris Woerts maandagavond bij Vandaag Inside. Kroes werd twee weken geleden door de Amsterdamse club geschorst, omdat hij aandelen zou hebben gekocht met voorkennis.

Raad van Commissarissen-voorzitter Michael van Praag gaf daags na de schorsing van Kroes tekst en uitleg bij de beslissing van Ajax en zei dat een terugkeer van Kroes bij Ajax onmogelijk is.

De leden van Ajax, die worden vertegenwoordigd door de bestuursraad, schreven vorige week in een brief dat Van Praag ‘karaktermoord’ heeft gepleegd op Kroes. Op 25 april komen de leden van de vereniging van Ajax, die 73% van de aandelen in handen heeft, bijeen. De bestuursraad is bij machte om de voltallige RvC de laan uit te sturen.

Woerts weet echter zeker dat de geboren Utrechter terug zal keren als algemeen directeur bij Ajax en noemt de uitspraken van Van Praag over een moreel kompas hypocriet.

“In 1993 werd Ajax in de FIOD-affaire veroordeeld tot een miljoen gulden boete met een miljoen gulden voorwaardelijk. Arie van Eijden, toenmalig bestuurslid van Ajax, is toen veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier maanden en hij werd vervolgens gewoon directeur bij de KNVB. Van Praag, die in 1993 voorzitter was van Ajax, werd toen gewoon voorzitter van de KNVB. Toen stond het moreel kompas blijkbaar anders afgesteld dan nu”, aldus Woerts aan de bar bij Vandaag Inside.

Woerts denkt dat er een andere reden ten grondslag ligt aan het gedwongen vertrek van Kroes. “Hij wilde het KPMG-rapport niet blind ondertekenen (onderzoek naar Sven Mislintat, red.) en hij wilde een paar zuiveringen doorvoeren in de organisatie.”

“Hij wilde het op zijn manier doen en heeft daarmee Leo van Wijk en Van Praag tegen het zere been geschopt. Dat KPMG-rapport wordt sowieso door niemand serieus genomen. Ze moeten hem een berisping geven en morgen weer aanstellen”, besluit Woerts.



