Woedend Lazio eist vergoeding van Amsterdam na ‘discriminerend en kwetsend’ persbericht Femke Halsema

Lazio is allesbehalve te spreken over het besluit van Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, om uitsupporters te weren in de wedstrijd tegen Ajax op 12 december. De Italiaanse club noemt het persbericht ‘discriminerend en kwetsend’ en eist dan ook dat de supporters die al een verblijf hadden geboekt in Amsterdam een vergoeding krijgen.

“Het risico op strafbare rechts-extremistische, antisemitische, racistische uitingen en ordeverstoringen is te groot”, aldus de Amsterdamse driehoek afgelopen dinsdag. “Ook zijn afgelopen jaren rondom uitwedstrijden in Nederland en Europa slag- of stootwapens en zwaar vuurwerk bij supporters van Lazio aangetroffen.”

Lazio reageert op het besluit met een officieel bericht dat is ondertekend door voorzitter Claudio Lotito. Daarin laat het weten de gebeurtenissen rondom de wedstrijd Ajax - Maccabo Tel Aviv zeer te betreuren, al hoeft dat volgens hen niet te betekenen dat fans van Lazio daardoor ook niet meer welkom zijn in de hoofdstad.

“Hoewel wij begrip hebben voor de bijzondere situatie waarin Nederland zich bevindt, een land dat slachtoffer is geworden van ontoelaatbaar geweld rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel-Aviv, zijn wij genoodzaakt te reageren op het al even ontoelaatbare standpunt van de Nederlandse autoriteiten”, zo begint Lazio.

Volgens Lazio zijn de maatregelen van de Nederlandse autoriteiten ‘niet in overeenstemming met de meest elementaire juridische concepten die van toepassing zijn binnen de Europese Unie’ en is de organisatie op het gebied van veiligheid en beveiliging in Nederland ‘ontoereikend’. Ook stelt het dat het persbericht wordt gekenmerkt door ‘discriminerende en kwetsende inhoud’.

Lazio roept de fans die al een reis en verblijf in Amsterdam hadden geboekt op om zich te melden, zodat de financiële schade doorgestuurd kan worden naar de Nederlandse autoriteiten. Ook wil de club dat de fans die toch besluiten te gaan, op een normale manier behandeld worden.

“De vertraging die de autoriteiten hebben opgelopen, brengt van hun kant de verplichting met zich mee om de Lazio-fans te vergoeden die zich op tijd en volgens de richtlijnen van de organiserende club hebben georganiseerd om het evenement bij te wonen.” Het zou gaan om drieduizend supporters. De club vraagt de supporters om niet alsnog naar Amsterdam af te reizen, om incidenten te voorkomen.