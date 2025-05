Wim Kieft heeft zich in de nieuwste aflevering van de podcast Kieft Jansen Egmond Gijp bijzonder kritisch uitgelaten over Etienne Vaessen. De doelman van FC Groningen kwam woensdagavond in opspraak na het duel met Ajax, waarin hij na het laatste fluitsignaal twee klappen uitdeelde aan Felipe Sánchez Mateos, assistent van trainer Francesco Farioli. Voor Kieft is de maat vol: “Dat is een gevaarlijke gek, joh.”

De uitspraken van Kieft volgen op de ongeregeldheden na afloop van FC Groningen – Ajax (2-2), waarin Vaessen centraal stond. Nadat Davy Klaassen en Brian Brobbey verhaal kwamen halen bij de Groningse doelman voor een eerdere charge op Owen Wijndal, ontstond er een opstootje op het veld. In de chaos die volgde, deelde Vaessen twee forse klappen uit aan Sánchez Mateos, die al op de grond lag. Gelukkig werd de Spanjaard snel ontzet door een staflid van Groningen.

“Ik ken hem verder niet, nee. Ja, van tv”, begint Kieft over de 29-jarige keeper. “Maar elke wedstrijd die je ziet, denkt hij dat hem het grootste onrecht ter wereld is aangedaan. En dat uit hij niet op een leuke manier. Hij slaat helemaal door, die gast.”

Kieft kan er met zijn hoofd niet bij hoe Vaessen zich steeds weer laat gaan. “Wout Weghorst is relatief ongevaarlijk... Noa Lang is ook een beetje gek af en toe, maar ook relatief ongevaarlijk. Maar die keeper van Groningen... die is écht gevaarlijk. Dat is niet normaal.”

De oud-international ziet gedrag bij Vaessen dat volgens hem ongekend is voor een doelman. “Hij bemoeit zich met alles. Gebeurt er iets op de helft van de tegenstander wat hem niet zint? Dan vliegt hij er naartoe."

Kieft gaat na of hij het gedrag eerder heeft gezien. "Maar dit deed Hans van Breukelen niet, Joop Hiele niet, Edwin van der Sar niet, Stanley Menzo ook niet. Dit is echt een apart geval."

"Moeten we ons daar zorgen om maken?", vraagt Kieft zich af. "Dan moeten we gewoon instanties gaan inschakelen.”