Wim Kieft: ‘Voor de rest van het EK zijn Oranje en Ronald Koeman hem kwijt’

Wim Kieft denkt dat Oranje nog wel eens ver kan gaan komen dit EK. Dat laat de 61-jarige analyticus weten in zijn column in De Telegraaf. Gegeven het relatief gunstige speelschema schat Kieft een halve finale- of zelfs finaleplaats in als reële mogelijkheid, mits de manschappen van Ronald Koeman dinsdag Roemenië opzij weet te zetten. Verder denkt Kieft dat Koeman niet meer op Joey Veerman hoeft te rekenen. "Voor het verdere verloop van het toernooi is de bondscoach hem kwijt."

Door de stunt van Georgië tegen Portugal woensdag – de eerste zege ooit op een EK – lootte Oranje Roemenië voor de achtste finale. Ook belandden Koeman en consorten daarmee aan de rechterkant van het schema, waar de titelfavorieten schitteren in afwezigheid.

Oranje ontloopt zowel gastland Duitsland als Spanje, Portugal, Frankrijk en België minimaal tot aan de finale. Daarom denkt Kieft dat Oranje wel eens ver kan komen.

"Roemenië is een aardige ploeg die het vooral moet hebben van hard werken en een goede teamgeest, maar individuele kwaliteiten ontbeert", analyseert de oud-spits vrijdag. "Oranje is beter bedeeld met internationals die een wedstrijd kunnen beslissen."

"Dit geldt ook als je de vergelijking maakt tussen Nederland en Oostenrijk of Turkije in de kwartfinale. Inmiddels is Oranje gewaarschuwd en zie je ze niet tweemaal in elf dagen van Oostenrijk verliezen."

Kieft ziet Nederland uiteindelijk in de halve finale of finale sneuvelen. De input van Veerman zal tot aan dat moment nog minimaal zijn, verwacht hij. "Even werd vooral in Nederland gedacht dat hij de nieuwe Toni Kroos werd, maar de speelwijze van Oostenrijk was hem gewoon te machtig. Voor het verdere verloop van het toernooi is de bondscoach Veerman kwijt, maar Veerman is ook de bondscoach kwijt."

Kieft voorspelt dat Veerman in elk geval geen basisplaats meer gaat krijgen. "Terwijl buitenlandse topclubs of zelfs subtoppers zich wel even twee keer zullen beraden alvorens hem bij PSV op te halen."

Veerman kreeg dit EK tot nu toe twee keer de kans in de basis, maar wist beide malen niet te imponeren. Tegen Polen (1-2 winst) werd de spelmaker na een uur naar de kant gehaald, terwijl Koeman hem tegen de Oostenrijkers (2-3 nederlaag) al na iets meer dan een halfuur slachtofferde. De teller staat voor Veerman tot dusver op dertien interlands, waarin hij eenmaal trefzeker was. In het duel met Frankrijk (0-0) werd hij vervangen door Xavi Simons op het middenveld, waardoor er plek vrijkwam voor Jeremie Frimpong op rechts.

