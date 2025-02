Ajax staat vijf punten boven PSV, mocht er komende zondag worden gewonnen van Go Ahead Eagles. In KieftJansenEgmondGijp van deze week wordt dan ook de mening over Francesco Farioli bijgesteld door Wim Kieft en René van der Gijp.

''Ze staan gewoon bovenaan. Ajax'', opent Van der Gijp de discussie over de spannende titelstrijd in de Eredivisie. ''Ja. We moeten toch allemaal onze excuses maken aan de heer Farioli'', antwoordt Kieft met een grote glimlach.

''En ze spelen nog wel leuk ook, moet ik je zeggen'', voegt de voormalig aanvaller van onder meer Ajax, PSV en het Nederlands elftal daaraan toe. ''Het was dan wel tegen Heracles Almelo. Maar leuk, toch?''

''Maar dan nog. PSV heeft het moeilijk thuis tegen Willem II. Je kan wel zeggen dat het tegen Heracles is, maar je moet het toch gewoon doen, weet je?'', vindt Van der Gijp het knap dat Ajax opeens de beste papieren heeft voor het kampioenschap.

''Die Peter Bosz denkt natuurlijk ook: wat is hier allemaal aan de hand?'', voelt Kieft mee met de trainer van PSV, die zijn elftal na de winterstop bijzonder stroef ziet opereren in de Eredivisie. ''Dan praat hij wel een beetje stoer na afloop, zo van: 'We hebben nog alles in eigen hand en spelen thuis'''.

''Het is een gedoe als je momenteel naar PSV kijkt'', ziet ook Van der Gijp dat de Eindhovenaren geen schim meer zijn van de ploeg van vóór de winterstop. ''Veerman wil maar kaatsen met De Jong en Bakayoko. Dan denk ik: jongens, houd het eens simpel. Ga gewoon je man voorbij en zet hem voor.''

''Het is moeilijkdoenerij. Veel lopen met de bal'', vat Van der Gijp het spel van PSV van de afgelopen weken kort samen. ''Ze hebben een jaar geweldig gespeeld, al zat alles ook wel mee'', vult Kieft aan. ''Iedereen is fit, gretig en hongerig. En nu gaat dat allemaal de verkeerde kant op.''