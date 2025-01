Wim Kieft kan één naam niet meer horen: 'Ik ben gewoon klaar met hem. Ja, Jezus man'

Wim Kieft neemt in de podcast KieftJansenEgmondGijp van deze week het voetbalweekeinde onder de loep. De voormalig aanvaller is blij voor een Nederlandse spits en benadrukt daarnaast dat er niet zo hysterisch moet worden gedaan over een veelbesproken middenvelder in de Eredivisie.

Kieft neemt het eerst op voor Joshua Zirkzee, die Manchester United in een spannende strafschoppenserie tegen Arsenal naar de volgende ronde van de FA Cup schoot. De Nederlandse aanvaller werd twee weken geleden tegen Newcastle United (0-2 verlies) al na 32 minuten gewisseld door manager Rúben Amorim. Er klonk applaus op Old Trafford toen Zirkzee naar de kant ging.

''Het is ook makkelijk om zo'n jongen te slachtofferen, weet je. Het is de echte mannenwereld, maar iedereen valt daar over heen. Dat is toch zielig voor die jongen?'', voelt Kieft mee met de onlangs nog zo hevig bekritiseerde Zirkzee.

Ihattaren

''Weet je waar ik ook een beetje klaar mee ben? Ihattaren'', beantwoordt Kieft vervolgens zijn eigen vraag. ''Ik ben er gewoon klaar mee. Ja, Jezus man. Maar serieus, we zijn nu weer zes maanden verder en hij staat nu voor het eerst een keer in de basis.''

''En iedereen weer van 'Wat leuk en wat geweldig'. En dit en dat. Maar dat is toch zo? We hijsen iedereen op het paard, maar dat valt toch allemaal wel mee? Bij RKC en dan schiet je er een keer een bal in. Of niet?'', gaat de analist niet mee in de euforie rondom Ihattaren.

''Het valt ook allemaal wel mee. Maar we moeten het ergens over hebben Wim'', haakt René van der Gijp tot slot in met een kwinkslag.

Ihattaren wist afgelopen weekeinde te scoren in de uitwedstrijd tegen Ajax. Het was echter niet voldoende voor RKC Waalwijk, dat de Johan Cruijff ArenA verliet met een 2-1 nederlaag.