Wim Kieft: 'Ik word zó moe van die Popie Jopie-teksten. Wat lul je nou, man?'

Wim Kieft spreekt in de podcast KieftJansenEgmondGijp zijn ergernis uit over Francesco Farioli. De oud-aanvaller vindt het namelijk onbegrijpelijk dat de Italiaanse trainer zijn werk in Amsterdam boven een belangrijke privégebeurtenis stelt.

''De spelers gaan mij niet missen'', vertelde Farioli aan Hans Kraay junior van ESPN. ''Ik word voor de tweede keer vader, al weten we nog niet precies welke dag. Maar ik zal hier bij Ajax blijven, bij mijn spelers.''

''Ik zal later natuurlijk wel naar Italië gaan, maar nu voor nu blijf ik hier in Amsterdam bij mijn spelers. Ik weet dat ik veel verplichtingen heb als coach en ik zal proberen alles te managen'', zo verklaarde de Ajax-trainer.

Kieft

''Ik word ook zó moe van die trainer, weet je. Met die Popie Jopie-teksten. Zo van: 'Ik blijf bij Ajax en ga niet naar de zwangerschap van mijn vrouw, want ik heb een commitment'. Wat lul je nou, man?'', is Kieft allesbehalve onder de indruk van de uitspraken van Farioli.

Kieft zoomt vervolgens in op het in zijn ogen zwakke voetbal van Ajax. ''Nou heb ik Ajax vorig seizoen vaak heel slecht zien spelen. Maar gisteren (tegen AZ, red.) was het nóg slechter. Jezus, die eerste helft, man.''

''Ben jij het niet met mij eens dat als hij tweede wordt met dit elftal, hij het fantastisch heeft gedaan?'', haakt René van der Gijp in. ''Hij wordt het niet, denk ik. Want als ik gisteren zit te kijken, dan krijg je het tegen iedereen moeilijk.''

''Ze hebben een slecht elftal, ze hebben écht een slecht elftal. Ze hebben een keeper, die komt niet meer van de grond af'', zo wordt verwezen naar de inmiddels 41-jarige Remko Pasveer.