Wim Kieft begrijpt hosanna rondom PSV’er niet: ‘Waarom dan?’

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 20:32 • Wessel Antes

Wim Kieft begrijpt niet waarom internationale topclubs nu al bereid zijn om tientallen miljoenen neer te tellen voor Johan Bakayoko, zo laat hij optekenen in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf. De analist van onder meer Vandaag Offside concludeert dat de Belgische vleugelflitser van PSV kwaliteiten heeft, maar denkt niet dat hij al meekan in de Premier League. Bakayoko werd deze week gelinkt aan Liverpool, dat in de linkspoot de potentiële opvolger van sterspeler Mohamed Salah ziet. Kieft kan zich daarin niet vinden.

“Waarom dan? Omdat je denkt dat je hem nu voor 20 of 25 miljoen euro kan ophalen en anders over twee jaar 60 miljoen euro betaalt”, vraagt Kieft zich hardop af. “Bakayoko heeft kwaliteiten als rechtsbuiten, maar in de Premier League wordt wel iets anders gevraagd dan tegen FC Utrecht of Sturm Graz. In het treffen met de Oostenrijkers in Eindhoven liep hij zijn directe tegenstander continu voorbij. In een wedstrijd passeerde hij vaker dan in al zijn wedstrijden voor PSV bij elkaar. Sturm Graz had zich onvoldoende op Bakayoko ingesteld.” Bakayoko ligt bij PSV nog tot medio 2026 vast, waardoor de Eindhovenaren hoog in de boom kunnen zitten.

Kieft weet hoe verdedigers het Bakayoko lastig kunnen maken. “Hij speelt juist meer op safe als ploegen zich aan hem aanpassen. Het ontbeert hem dan vaak aan lef, terwijl hij de kwaliteiten bezit om binnendoor en buitenom te gaan. Dat laatste is ideaal voor Luuk de Jong. Iets meer initiatief kan geen kwaad. Maar Liverpool in deze fase van zijn carrière…” Het lijkt er niet op dat the Reds deze zomer al concreet worden voor Bakayoko, daar Salah nog tot medio 2025 vastligt op Anfield. Momenteel is het qua transferperikelen stil rondom de 31-jarige rechtsbuiten.

Peter Bosz

Kieft is wel lovend over de manier waarop Bosz zijn elftal laat spelen. “Het is toch knap hoe snel Peter Bosz dat voor elkaar heeft gekregen. In nauwelijks twee maanden speelt PSV leuker dan in al die seizoenen onder Phillip Cocu, Roger Schmidt en Ruud van Nistelrooij. Alleen moet Bosz aan het einde van de rit weleens met een echte hoofdprijs in zijn handen staan. Het lukte Cocu namelijk wel om driemaal kampioen van Nederland te worden met PSV. De Johan Cruijff Schaal is onvoldoende; iedereen mag meer verwachten.”