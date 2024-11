Willem van Hanegem onder de indruk van Feyenoorder: ‘Zag vorig jaar al dat dit een goede speler is’

Willem van Hanegem geniet van de ontwikkeling van Anis Hadj Moussa bij Feyenoord, zo zegt de clubicoon in de AD Willem & Wessel Podcast. De Kromme nam het eerder al op voor de 22-jarige linkspoot, die zich inmiddels behoorlijk laat zien namens de Stadionclub.

Na een ietwat stroeve start is Hadj Moussa helemaal los bij Feyenoord. In de laatste vier wedstrijden tegen Red Bull Salzburg (1-3 nederlaag), Almere City (1-4 winst), sc Heerenveen (3-0 winst) en Manchester City (3-3) was de drievoudig international van Algerije trefzeker.

Voor Van Hanegem is dat geen verrassing. “De mensen die hier wekelijks in het stadion zitten en niet zien dat die jongen aardig kan voetballen, moeten hier niet meer komen.” Daarmee lijkt de voormalig international af te geven op de vele criticasters waarmee Hadj Moussa eerder te maken kreeg.

“Vorig jaar zag je al dat dit gewoon een goede speler is. Yankuba Minteh heb je weg laten gaan, maar nu heb je Hadj Moussa”, besluit Van Hanegem. Minteh was in 37 officiële wedstrijden namens Feyenoord goed voor 11 doelpunten en 6 assists.

Daar had de piepjonge Gambiaan, die werd gehuurd van Newcastle United, slechts 1.991 minuten voor nodig. Afgelopen zomer werd Minteh voor een bedrag van 35 miljoen euro doorverkocht aan Brighton & Hove Albion, zonder ook maar één wedstrijd namens Newcastle te hebben gespeeld.

Feyenoord besloot zijn vertrek niet op te vangen door het contract van routinier Alireza Jahanbakhsh te verlengen. Hadj Moussa werd voor ruim 3,5 miljoen euro overgenomen van Patro Eisden.

In het shirt van Feyenoord staat Hadj Moussa op 537 minuten, verdeeld over 13 optredens. Zijn aantal van vier doelpunten mag hij zaterdagavond tegen Fortuna Sittard om 20.00 uur proberen te verbeteren.