Willem van Hanegem: 'Niet iedereen zag gelijk het talent van die jongen. Misschien komt dat wel door zijn uiterlijk'

Willem van Hanegem is lovend over Mexx Meerdink. De 21-jarige spits van AZ maakte donderdagavond in de eerste helft een hattrick tegen sc Heerenveen. “Het is echt een aardig jochie”, aldus De Kromme in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem vindt dat Julián Carranza en Ayase Ueda niet goed genoeg zijn voor Feyenoord. “Die jongen van AZ, Meerdink, die is goed. Maar die gaat niet naar Feyenoord”, realiseert de oud-voetballer zich.

“Niet iedereen zag vanaf het begin het talent van die jongen. Misschien komt dat wel door zijn uiterlijk. Dat zeg ik niet, maar andere mensen. Maar eerlijk, hij komt bij een kapper die met zijn ogen dicht knipt”, aldus Van Hanegem.

De oud-middenvelder heeft de spits weleens ontmoet. “Het is echt een aardig jochie.”

Meerdink maakt een goed seizoen door bij AZ, ondanks dat hij Troy Parrott doorgaans voor zich moet dulden. De teller staat deze campagne na 39 wedstrijden op 13 treffers.

Meerdink verlengde zijn contract bij AZ in april tot medio 2030. Zondag treft hij FC Twente met AZ in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Het duel in het AFAS Stadion begint om 18.00 uur.