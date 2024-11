Willem van Hanegem is geen fan van Wout Weghorst: ‘Dat irriteert mij’

Willem van Hanegem irriteert zich aan Wout Weghorst. Dat laat de voormalig voetballer weten in het programma Business Class. De analist geeft aan ‘ziek’ te worden van het gedrag van de international.

Presentator Harry Mens vraagt Van Hanegem naar de prestaties van Weghorst. De Kromme steekt van wal: “Ik word ziek van die gozer. Dan zie ik hem zitten, voor de wedstrijd, met een bijbel, en daar zit hij uit te lezen.”

Hij vervolgt: “En dan kijkt hij weer naar boven, zo van: die helpt mij zo wel. Hij is niet goed bij zijn hoofd, heb ik het gevoel. Dat irriteert mij tenminste”, laat de oud-Feyenoorder weten.

Mens vraagt zich vervolgens af of Van Hanegem zelf gelovig is. "Nee, moet dat dan? Ik heb nooit het gevoel gehad dat Hij me geholpen heeft”, antwoordt Van Hanegem. “Ik heb wel op een christelijke school gezeten, maar dat komt omdat het 200 meter van huis was. Dat was de reden. En voor de rest niet”, is de voormalig middenvelder stellig.

Over Davy Klaassen is de oud-trainer wel te spreken. “Klaassen is een hele goede speler voor Ajax. Bij Everton en Internazionale kwam hij niet aan bod, maar Ajax was verstandig en heeft hem teruggehaald. Het is voor een coach een geweldige speler. Je kan hem overal neerzetten, daar heb je wat aan", vindt Van Hanegem.