Willem II weet mede dankzij beauty van Meerveld weer wat winnen is

Willem II heeft na drie gelijke spelen op rij weer eens een overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper kwam al vroeg aan de leiding op De Vijverberg, en wist de marge in de tweede helft te verdubbelen: 0-2. Daardoor komt Willem II weer acht punten los van nummer twee ADO Den Haag, dat zondag pas in actie komt. De Graafschap blijft voorlopig vierde.

Willem II ging voor de jaarwisseling fier aan kop in de KKD, maar zag de voorsprong vanaf half januari steeds meer slinken. De Tricolores morsten achtereenvolgens punten tegen Jong Ajax, Jong PSV én SC Cambuur (allen 1-1); een overwinning op De Vijverberg was dus zeer welkom.

Wat dat betreft ging Willem II goed van start. Al na negen minuten stond de 0-1 op het bord: Thijs Oosting scoorde uit de rebound van een verwoestende uithaal van Nick Doodeman.

"Dit benadert perfectie" ?? De Graafschap 0?? - 2?? Willem II#grawil — ESPN NL (@ESPNnl) February 9, 2024

De Graafschap stelde daar enkel speldenprikjes tegenover. De volgende grote kans heugde dan ook aan de andere kant: Jansen haalde opgelucht adem nadat Jeredy Hilterman zijn schot ternauwernood voorlangs het doel zag gaan.

Willem II bleef de betere en zag het overwicht vlak na rust voor de tweede maal beloond worden. En wat een goal was het: Ringo Meerveld speelde zich knap vrij op links en krulde de bal al even fraai in de verre kruising langs Jansen.

'Perfectie werd benaderd', aldus commentator Koert Westerman, die het hoogtepunt van de avond op dat moment al had beleefd. Willem II ging nog op jacht naar meer, maar moest zich gelukkig prijzen met de al bestaande stand.

De ploeg van Peter Maes kijkt nu met argusogen naar ADO, dat zaterdag tegen nummer achttien FC Den Bosch in actie komt. Dan kunnen Darije Kalezic en zijn manschappen de marge weer naar 'slechts' vijf punten verkleinen.

