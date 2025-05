Willem II komt met statement naar buiten na veldbestorming tegen FC Dordrecht

Willem II heeft gereageerd op de veldbestorming na de overwinning in de halve finale van de play-offs tegen FC Dordrecht. De Tilburgers zijn niet blij en kondigen boetes aan.

Na de gewonnen strafschoppenserie tegen FC Dordrecht barstte de ontlading bij de fans van Willem II (3-2, 5-4 na strafschoppen) volledig los, met een massale bestorming van het veld tot gevolg. Een bijzonder moment, gezien het slechts de halve finale betrof van de Keuken Kampioen Play-Offs.

De Tilburgers zijn niet te spreken over het gedrag van de eigen aanhang. “Gisteravond beleefden we samen een schitterende voetbalavond. De spanning, de sfeer, de ontlading na de penaltyreeks – dit zijn momenten die je als club én als supporter niet snel vergeet. We zijn trots op het team én op jullie, de supporters, die het stadion lieten kolken”, begint de club het statement positief.

“Tegelijkertijd moeten we ook benoemen wat niet goed ging”, laat Willem II weten. “Voorafgaand aan de wedstrijd werd er vuurwerk afgestoken en na afloop betraden supporters het veld. We begrijpen de opluchting en euforie na een lange periode zonder overwinning. Maar de strijd is nog niet gestreden – er wachten nog twee cruciale wedstrijden.”

De Tricolores gaan boetes uitdelen. “De veldbestorming keuren wij ten zeerste af. Zoals rond het veld wordt gecommuniceerd, is het betreden van het veld niet toegestaan op straffe van een boete van €1.000. De club zal personen die het veld hebben betreden trachten te identificeren en hen beboeten voor dit gedrag.

“Want ook een uitbarsting van vreugde is geen reden om het veld op te komen; al helemaal niet wanneer we nog alles om voor te spelen hebben. Laten we de kracht en eenheid van gisteravond vasthouden, zónder de club schade toe te brengen. Blijf achter het team staan, maar doe dat op een manier die Willem II waardig is", eindigt het statement.