Willem II klopt ADO in promotiekraker en zet flinke stap richting Eredivisie

Willem II heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de strijd om de eerste plaats en promotie naar de Eredivisie. De koploper van de Keuken Kampioen Divisie won namelijk met 2-1 van nummer twee ADO Den Haag. Willem II heeft dankzij de verdiende overwinning een voorsprong opgebouwd van acht punten op ADO, dat nu derde staat. Er zijn nog twaalf speelronden te gaan dit seizoen.

Er leken in de beginfase geen zenuwen te zijn bij Willem II, dat ADO direct onder druk zette. De aanvallende impulsen leverden de Tricolores al na twaalf minuten spelen de openingsgoal op. Ringo Meerveld werd de diepte ingestuurd, was de defensie van ADO te slim af en schoot vervolgens onberispelijk raak in de verre hoek.

Slechts vijf minuten later verscheen de 2-0 voor Willem II op het scorebord. De thuisclub profiteerde optimaal van balverlies van ADO op rechts. Het was uiteindelijk Jesse Bosch die van net buiten de zestien de tweede Tilburgse treffer op zijn naam bracht. Een droomstart dus voor de lijstaanvoerder in het topduel op eigen veld.

?? Jesse Bosch scoort op fabelachtige wijze!#wilado — ESPN NL (@ESPNnl) February 16, 2024

Raffael Behounek, die vanwege een vijfde gele kaart een duel schorsing moet uitzitten, was in de slotfase van de eerste helft nog dicht bij de 3-0. Willem II ging met een comfortabele voorsprong rusten en Darije Kalezic moest bij ADO snel een plan verzinnen om de spanning terug te brengen in de wedstrijd.

ADO probeerde het in de tweede helft wel, maar echt gevaarlijk werden de bezoekers uit Den Haag maar mondjesmaat. Kürsad Sürmeli zag nog wel een schot net naast het doel van Willem II verdwijnen. Kalezic voerde in de slotfase de nodige wissels door, maar ook dat inspireerde ADO niet tot een comeback.

De ingevallen Timothy Derijck (36) kopte in kansrijke positie nog wel in de handen van doelman Joshua Smits. Diezelfde Smits plukte later nog een harde knal van de eveneens ingevallen Jerry van Wolfgang uit de kruising.

ADO bleef knokken en bracht de spanning terug via een rake kopbal van de sterk ingevallen Derijck: 2-1. Kort daarna had Jort van der Sande pech dat een schot langs de paal scheerde. Een kopbal van diezelfde Van der Sande vloog ver in blessuretijd over de lat. Willem II hield stand en doet uitstekende zaken in de titelrace.

