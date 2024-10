Willem II en Fortuna Sittard houden elkaar in saaie wedstrijd in evenwicht

Willem II en Fortuna Sittard hebben zondagmiddag de punten gedeeld. In het Koning Willem II Stadion kwamen beide ploegen niet tot scoren: 0-0. De bezoekers hadden het betere van het spel, maar wisten Thomas Didillon-Hödl niet te passeren.

Willem II bereidde zich op deze wedstrijd voor middels een teambuildingactiviteit, waarbij spelers en de technische staf het kantoorpersoneel trakteerde op een eten. Cisse Sandra bleek aan Tilburgse zijde fit genoeg om te starten, terwijl Mitchell Dijks ontbrak aan Fortuna-kant.

Na een indrukwekkende minuut stilte ter nagedachtenis aan Johan Neeskens rolde de bal in Tilburg. De eerste grote kans was voor de bezoekers. Shawn Adewoye kon een hoekschop van dichtbij binnenknikken, maar kreeg zijn hoofd niet lekker tegen de bal. In de nastoot werd een poging van Ezequiel Bullaude geblokt.

Fortuna had de regie compleet in handen in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Het leverde de nodige kansen, maar geen treffer op. Zo zeilde een volley van Alen Halilovic naast de paal en kopte Loreintz Rosier een bal over. Kansen waren er naarmate de eerste helft vorderde echter ook voor Willem II.

Sandra had de openingstreffer tot tweemaal toe op zijn schoen, maar tot twee keer toe zag de veelscorende voetballer zijn inzet naast de paal eindigen. De grootste kans was echter voor Halilovic, die alleen op uitblinker Didillon-Hödl af kon lopen. De doelman had echter een uitstekend antwoord in huis op het stiftje van de Kroaat.

In het tweede bedrijf was het wederom Fortuna dat de eerste serieuze kans noteerde en feitelijk controle over de wedstrijd had. Wederom werd de equipe van Danny Buijs gevaarlijk via een hoekschop, maar nu haalde Raffael Behounek de bal namens Willem II van de lijn. Een doelpunt zou niet meer vallen in Tilburg.