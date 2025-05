Willem II-aanvoerder Erik Schouten haalt uit naar trainer: 'Een heel zielig ventje'

Erik Schouten is na afloop van NEC - Willem II (1-1) woedend op Rogier Meijer. Volgens de aanvoerder van de Tilburgers is de trainer van NEC een ‘heel zielig ventje’, en dat heeft alles te maken met een moment vlak voor de gelijkmaker van NEC.

Door een eigen goal van Calvin Verdonk stond Willem II al binnen een minuut op een 0-1 voorsprong, maar uiteindelijk was de eindstand 1-1. Die gelijkmaker viel in de 83ste minuut, en kwam op naam van Kento Shiogai.

Na afloop van de wedstrijd stak Schouten zijn woede niet onder stoelen of banken bij ESPN. “Nu overheerst vooral het slechte gevoel over hoe diep je kan zinken denk ik als NEC zijnde. Dat je zo onsportief doet”, begint de verdediger.

“Ik denk dat het een heel sportieve wedstrijd was. In mijn ogen kun je dit niet doen. En ik begreep van die jongen zelf dat dit van de bank moest. Dus ik denk dat deze trainer een heel zielig ventje is, en ik hoop dat hij vanavond lekker slaapt. Wij niet in ieder geval.”

Even daarna legt Schouten uit waar hij precies of doelt: een moment voorafgaand aan de 1-1. Willem II speelde de bal uit, omdat een van de spelers van de Tilburgers last had van kramp. “En wij gaan ervanuit dat die bal teruggegeven wordt, maar zij spelen verder”, legt Schouten uit.

“En daar komt die vrije trap en die goal uit. Ik begreep later dat dat van de trainer kwam. In mijn ogen heel laag, vooral omdat de wedstrijd zo sportief was. Maar goed, ik hoop dat hij trots is. En wij gaan met een klotegevoel naar huis.”

Willem II blijft door dit resultaat op plek zestien staan, met 25 punten. Nummer vijftien PEC Zwolle heeft 31 punten, nummer zeventien Almere City 20 punten.