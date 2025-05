Will Still (32) verlaat Frankrijk en vervolgt trainerscarrière in Engeland

Will Still heeft een nieuwe uitdaging gevonden. De nog altijd pas 32-jarige trainer, die in Frankrijk furore maakte bij eerst Stade de Reims en later in iets mindere mate bij RC Lens, tekent voor drie jaar bij Premier League-degradant Southampton.

Still begon zijn trainerscarrière in België, waar hij werkzaam was bij Lierse en Beerschot. De geboren Belg, die ook over de Engelse nationaliteit beschikt, trok naar de Ligue 1 en beleefde een uiterst succesvolle periode bij Reims.

Still werd in het seizoen 2022/23 de jongste trainer in de top vijf-competities van Europa. Dat seizoen maakte hij grote indruk door liefst negentien wedstrijden ongeslagen te blijven met het relatief bescheiden Reims. Afgelopen zomer trok hij naar Lens, waarmee hij achtste en dus buiten de Europese plekken eindigde.

"Will is een jonge, innovatieve manager die in zijn carrière al veel ervaring heeft opgedaan, en we waren enorm onder de indruk van zowel zijn staat van dienst als onze gesprekken met hem", vertelt technisch directeur Johannes Spors, die een kleine vijf jaar geleden werkzaam was bij Vitesse.

"Wat tijdens onze gesprekken duidelijk naar voren kwam, was de helderheid van zijn filosofie en de identiteit die hij zijn teams wil laten hebben, maar ook zijn bereidheid en vermogen om zich aan te passen aan verschillende situaties die zich voordoen, wat een belangrijke kwaliteit zal zijn in het Championship volgend seizoen."

"Ik ben enorm trots en enthousiast dat ik bij Southampton heb mogen tekenen", vertelt Still op de officiële kanalen van the Saints. "Er zit hier enorm veel potentieel en we hebben een geweldige kans om iets bijzonders te doen."

"Het project dat mij is voorgelegd is zeer indrukwekkend en ik geloof dat we samen een duidelijke identiteit en een zeer positieve toekomst voor het team kunnen creëren. Ik kan niet wachten om jullie, de fans, te ontmoeten."

"Ik kijk ernaar uit jullie stem te horen en de energie en het geloof bij St Mary's en daarbuiten te voelen. Ik kijk ernaar uit om deze zomer aan de slag te gaan en een hechte groep te vormen die iedereen trots kan maken en ons uiteindelijk weer terug kan brengen waar we thuishoren: in de Premier League", aldus Still.