Wieffer kritisch na ‘grootste klotewedstrijd’ Feyenoord: ‘We moeten verbeteren’

Mats Wieffer vindt dat Feyenoord niet in grootse vorm verkeert. Hoewel de Rotterdammers in competitieverband nog niet verloren na de winterstop, is het spel niet altijd even overtuigend. Zondag werd op uiterst moeizame wijze gewonnen van Almere City: 0-2.

“Dit is wel een van de grootste klotewedstrijden die je kan spelen”, begint Wieffer na afloop zijn analyse van de wedstrijd. “Eigenlijk gaat het hier gewoon puur om de winst.” Wieffer toont zich in het interview behoorlijk kritisch naar de recente vorm van ploeg. “Het was ook niet goed. Ik vind wel dat we moeten verbeteren, ondanks dat het wel heel moeilijk was op dit veld.”

Feyenoord verloor dit kalenderjaar nog niet in competitieverband. Sinds de winterstop werd alleen niet gewonnen van NEC (2-2) en FC Twente (0-0). De duels met Vitesse (1-2), AZ (0-1), Sparta (2-0) en RKC (1-0) werden allemaal winnend besloten, zij het met de nodige moeite.

“Want de afgelopen wedstrijden is het denk ik wel te mager, ook in de score”, vindt Wieffer. “Vandaag (zondag, red.) zat er ook niet heel veel meer in, zeg ik eerlijk, maar uiteindelijk hebben we hem gewonnen en daar gaat het om.”

Toch deelt Wieffer de selectie - en twee spelers in het bijzonder - ook een groot compliment uit. “Al met al denk ik dat we niet heel veel hebben weggegeven. Ik denk dat (David, red.) Hancko en (Thomas, red.) Beelen heel goed hebben gespeeld vandaag. Ze hebben bijna alle duels gewonnen, dus dat stond opzich goed.”

“Maar ik vind wel dat wij aan de bal wat beter konden. We kwamen er moeilijk doorheen. Het was niet goed, maar we hebben gewonnen. Dat is de afgelopen weken vaker, dat we de nul houden en winnen.”

Afgekeurde goal

“Ik vind eigenlijk wel dat hij telt”, reageert Wieffer op het afgekeurde doelpunt van Lutsharel Geertruida. Hij trekt de vergelijking met het doelpunt dat Atlético Madrid in de Champions League maakte tegen Feyenoord. Daarbij toucheerde Wieffer de bal op soortgelijke wijze, maar telde de treffer wel.

“Hij probeert die bal wel echt aan te nemen, het is niet alsof hij er staat en dat die bal tegen hem aankomt. Ik vind persoonlijk wel dat hij telt, ook omdat het moment heel ver er voor is. De scheidsrechter zei ook dat hij het een hele moeilijke beslissing vond”, besluit de middenvelder.

