Wie moet het worden? 15 namen die Sven Mislintat kunnen opvolgen bij Ajax

Maandag, 25 september 2023 om 17:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:17

De grote vraag bij het zeer onrustige Ajax is nu: wie volgt de zondag weggestuurde Sven Mislintat op als technisch directeur in de Johan Cruijff ArenA? De meeste supporters willen dolgraag een boegbeeld die het DNA van de club in elke vezel heeft zitten. Aan de hand daarvan kijkt Voetbalzone naar de beste en meest realistische opties voor de kwakkelende topclub in binnen- en buitenland. Diverse grote namen werden in de afgelopen maanden al in verband gebracht met een van de belangrijkste functies binnen de Ajax-organisatie.

Eerder bij Ajax genoemde opties

Marc Overmars

Uiteraard valt de naam van Marc Overmars in Ajax-kringen. De huidige directeur voetbalzaken van Royal Antwerp FC leverde overwegend goed werk in Amsterdam, totdat dickpic-gate een einde maakte aan de samenwerking met Ajax. Eén door Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ondervraagde fan ziet Overmars liever vandaag dan morgen nog terugkeren als td. "Hij moet gewoon terugkomen. Sinds dat hij weg is, gaat het alleen nog maar bergafwaarts.” Andere fans vinden niet dat Ajax er goed aan doet om Overmars terug te halen. "Het zou zielig zijn als hij de enige redding is. Ook voor de vrouwen die nog bij Ajax werken is het raar als hij weer terugkomt."

Julian Ward

De pas 42-jarige Engelsman was dit voorjaar de voornaamste kandidaat om als technisch directeur te worden aangesteld in de Johan Cruijff ArenA. De samenwerking kreeg volgens The Athletic geen gestalte omdat Julian Ward wegens priveomstandigheden een pauze wilde inlassen na zijn vertrek bij Liverpool. De Telegraaf wist echter te melden dat Ward een 'gebrek aan daadkracht' bespeurde tijdens de gesprekken en daarom de stekker uit de onderhandelingen trok.

Jordi Cruijff

Jordi Cruijff is per direct beschikbaar, daar hij Barcelona afgelopen zomer achter zich liet om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. Door het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar werd de naam van Cruijff met name in juni veelvuldig in verband gebracht met Ajax. De Amsterdammers wilden het zogeheten Ajax-DNA terugbrengen binnen de club en daar moest de voormalig jeugdspeler een bijdrage aan leveren. Cruijff had echter andere plannen en mikte op een terugkeer op het trainingsveld. Hij stond in het verleden aan het roer bij Ecuador, Maccabi Tel Aviv, Chongqing Lifan en Shenzhen FC (beide China).

Opties in Nederland

Max Huiberts

De al enige tijd aan AZ verbonden Max Huiberts ontkende in april nog dat hij door Ajax was benaderd voor de functie van technisch directeur. Dat er geen belletje was gepleegd vanuit Amsterdam vond de in Alkmaar goed functionerende bestuurder niet vreemd. "Eigenlijk niet, omdat ik af en toe duidelijk aangeef dat ik op mijn plek zit bij AZ. Ik ben hier nog niet klaar, zo voel ik dat. Misschien dat dat ook wel bekend is bij andere clubs", zo klonk het in Goedemorgen Eredivisie. Mocht Ajax daadwerkelijk voor Huiberts gaan, dan kan het zijn dat AZ vasthoudt aan een concurrentiebeding, zoals gebeurde bij Alex Kroes. Laatstgenoemde kan hierdoor pas op 15 maart 2024 aan de slag als algemeen directeur van Ajax.

Wim Jonk

Voormalig Ajacied Wim Jonk hield FC Volendam als coach in de Eredivisie, om daarna verder te gaan als technisch directeur. De sierlijke middenvelder van weleer werkte eerder bij Ajax als individuele techniektrainer, jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding en lid van het Technisch Hart. Jonk stond samen met Johan Cruijff aan de basis van de zogeheten 'Fluwelen Revolutie', maar vanwege aanhoudende onenigheid tussen Jonk en onder meer Van der Sar en Dennis Bergkamp vertrok hij uit de hoofdstad. De voormalig tegenstanders zijn vertrokken bij Ajax, waardoor de deur voor Jonk wellicht weer op een kier staat.

Jan Streuer

Jan Streuer, die Arnold Bruggink inwerkt als nieuwe technisch directeur van FC Twente, is al meermaals naar voren geschoven als kandidaat voor Ajax. Onder meer Pierre van Hooijdonk, Jeroen Stekelenburg en Hans Kraay junior hebben de ervaren td hoog zitten. Dat Streuer inmiddels 72 is, is volgens Aad de Mos geen enkel obstakel. "Het heeft niks met leeftijd te maken. Het heeft met goede ogen te maken en met netwerk. Jan heeft bij Vitesse, toen ik daar ook werkte (als trainer, red.), hele goede spelers binnengebracht", zei De Mos in maart nog in Goedemorgen Eredivisie.

Kandidaten met Ajax-DNA

Henk Veldmate

Henk Veldmate werkte zeven jaar als hoofdscout bij Ajax en haalde in die periode onder meer Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Antony naar de club uit Amsterdam. De Mos zou de afgelopen zomer bij FC Groningen teruggekeerde Veldmate graag weer in Amsterdam aan het werk zien, maar dan als technisch directeur. "Hij heeft al die jongens uit Zuid-Amerika ontdekt. Hij zou in mijn ogen de beste td voor Ajax kunnen zijn", zo liet de voormalig oefenmeester van onder meer Ajax enkele maanden geleden, toen Mislintat nog niet was aangesteld, weten bij ESPN.

Danny Blind

De inmiddels 62-jarige Danny Blind diende Ajax in tal van functies. De voormalig verdediger was hoofdtrainer, assistent-trainer, jeugdtrainer, directeur spelersbeleid, technisch directeur en lid van de raad van commissarissen. Ajax had graag gezien dat Blind na het WK van vorig jaar in Qatar, toen hij Louis van Gaal assisteerde bij Oranje, was teruggekeerd als commissaris technische zaken. Hij had in dat geval een belangrijke stem gehad in de zoektocht naar een permanente opvolger van Overmars. Blind koos er echter voor om 'zijn handen vrij te hebben'. Hoofdtrainer ziet hij zichzelf niet meer worden, maar een rol als assistent is nog wel een optie.

Frank de Boer

Frank de Boer koos er onlangs voor om in de luwte te gaan werken bij Al-Jazira. Het is daarom de vraag of de oud-verdediger er iets voor voelt om op korte termijn terug te keren bij Ajax. De Boer verliet Ajax als trainer met vier landstitels achter zijn naam. Hij was na het ontslag van Alfred Schreuder in beeld als tussenpaus, maar dat zag de Noord-Hollander niet zitten. "Daar hebben we over gesproken, maar ze wilden nog een tweede gesprek. Ik dacht: hallo, jullie weten toch wel wat jullie aan mij hebben? Ik zag het aanvankelijk wel zitten om het seizoen af te maken. Maar die ochtend werd ik alweer om vijf uur wakker. Toen dacht ik: dit moet ik niet willen. Ik heb toen Edwin van der Sar meteen gebeld en bedankt", zei hij tegen het Algemeen Dagblad.

Klaas-Jan Huntelaar

De voormalig topschutter van Ajax liep aan de hand van de inmiddels vertrokken Gerry Hamstra mee binnen de organisatie van de Amsterdamse club. Waar Hamstra afgelopen zomer min of meer moest vertrekken, daar bleef Huntelaar behouden voor Ajax. De Achterhoeker, thans werkzaam als technisch manager, verlengde zijn contract tot medio 2027. Met zijn rol als technisch manager in algemene zin en met name bij Jong Ajax kan hij zich verder ontwikkelen en van waarde zijn voor Ajax. Ik kijk uit naar een lange en goede samenwerking met hem", zei Mislintat enkele maanden geleden. Huntelaar richt zich vooral op de doorstroming van talenten naar Jong Ajax en de hoofdmacht.

Keje Molenaar

Derksen noemde Jordi Cruijff in mei nog een 'hele gevaarlijke keuze', maar was wel voorstander van een eventuele aanstelling van oud-speler Keje Molenaar. "Ik had lang geleden Keje Molenaar al genomen. Keje is nu lang genoeg advocaat geweest en hij weet van de hoed en de rand. Hij is juridisch onderlegd en is een jongen uit de Ajax-school. Ik had hem altijd genomen, maar dat vinden ze dan een beetje een wijsneus", klonk het in Vandaag Inside. Molenaar zelf brak in januari bij ESPN nog een lans voor de terugkeer van Overmars als directeur voetbalzaken.

Hans van der Zee

De geboren Amsterdammer staat binnen Ajax bekend als de ontdekker van Davinson Sánchez, David Neres en Antony. De inmiddels 67-jarige Hans van der Zee diende de club uit zijn geboortestad als hoofd scouting en internationaal scout. Hij werd in januari 2011 door toenmalig algemeen directeur Rik van den Boog op non-actief gesteld, maar won vervolgens de aangespannen rechtszaak op alle 28 punten. Ajax moest hem hierdoor binnenboord houden. Van der Zee werkte in het verleden ook bij PSV, AZ en Sparta Rotterdam.

Prominente oud-spelers

Ajax kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart in een combirol de technische zaken te laten regelen. Clarence Seedorf solliciteerde volgens Ruud Gullit begin dit jaar naar de functie van technisch directeur, maar kreeg nooit antwoord. Bergkamp, Patrick Kluivert en Frank Rijkaard zouden gezien hun enorme staat van dienst ook in beeld kunnen komen, al keert laatstgenoemde liever niet terug in de voetballerij. John van 't Schip liet zondag in Goedemorgen Eredivisie nog weten dat hij openstaat voor een uitvoerende functie binnen Ajax.

Outsiders

Louis van Gaal

Derksen en Rafael van der Vaart vinden Louis van Gaal de ideale crisismanager voor het huidige Ajax. Van der Vaart zei zondag voorafgaand aan De Klassieker tegen Feyenoord bij de NOS dat de handen van de voormalig bondscoach 'jeuken' om de Amsterdammers te helpen. Van Gaal gaf zelf een dag later aan dat hij een officiële rol bij Ajax momenteel niet als optie ziet. "Mijn gezondheid gaat voor. Coach van een club zie ik niet meer zitten", zei de onlangs weer aan prostaatkanker geopereerde Van Gaal. Wellicht is hij wel te porren voor een (tijdelijke) functie als technisch eindverantwoordelijke of voor een adviserende rol op de achtergrond.

Frank Arnesen

Frank Arnesen heeft als technisch directeur een schat aan ervaring opgedaan bij PSV, Feyenoord en in het buitenland bij onder meer Chelsea, Tottenham Hotspur en Hamburger SV. Gezondheidsredenen maakten in september 2022 een definitief einde aan zijn verblijf in De Kuip. Arnesen kent Ajax als speler, al is dat wel alweer een poos geleden (tussen 1975 en 1981 speelde hij in Amsterdam). Er is voordat Mislintat werd aangesteld nooit contact geweest met de ervaren voetbalbestuurder. "Nee, nee, nee. Ajax is niet gekomen", zei hij in mei bij Goedemorgen Eredivisie. Arnesen was overigens wel gewoon het gesprek aangegaan, zo benadrukte de Deen.

Ted van Leeuwen

Onder meer FC Twente, Vitesse en NEC profiteerden in het verleden van de knowhow van Ted van Leeuwen, die deze maandag alweer zijn 71ste verjaardag viert. Derksen is in ieder geval fan van de doorgewinterde td, al noemt de analist hem niet specifiek als kandidaat voor Ajax. "Dat is absoluut de beste technisch directeur met het beste netwerk in Nederland. Ted van Leeuwen heeft aangetoond dat hij met heel weinig geld creatief een nieuw elftal op kan bouwen", was Derksen enkele jaren geleden lovend over de geboren Eerbeeker in Voetbal Inside.