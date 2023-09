West Ham wint bij debuut Kudus en pakt voorlopige koppositie in Premier League

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:54 • Lars Capiau

West Ham United heeft de succesvolle seizoensstart een vervolg gegeven. Op bezoek bij Luton Town won de ploeg van David Moyes met 1-2. Jarrod Bowen en Kurt Zouma maakten namens the Hammers de doelpunten, waar Mads Andersen in de blessuretijd voor de aansluitingstreffer aantekende.

Bijzonderheden

Bij West Ham United begon ex-Ajacied Edson Álvarez wederom in de basis. De van Ajax overgekomen Kudus begon op de bank. De Ghanees viel in de blessuretijd in. Tien minuten voor rust grepen de bezoekers de voorsprong. Bowen, die vorige week ook al scoorde tegen Brighton, combineerde met Álvarez, die Paqueta vond. De Braziliaan legde de bal met een fantastische voorzet vervolgens panklaar op het hoofd van de Engelsman: 0-1. Na rust dacht de Engelsman zijn tweede te maken, maar de VAR greep in en annuleerde het doelpunt. Vlak voor tijd verdubbelde Zouma op aangeven van specialist James Ward-Prowse de score. Andersen deed de spanning nog even stijgen, maar zijn doelpunt was voor the Hatters niet voldoende voor hun eerste Premier League-punt van het seizoen.

