West Ham United boekt knappe zege op Chelsea bij horrordebuut Caicedo

Zondag, 20 augustus 2023 om 19:34 • Bart DHanis • Laatste update: 19:51

West Ham United heeft een verrassende overwinning geboekt op Chelsea. The Hammers kwamen al snel op voorsprong via Nayef Aguerd, waarna Carney Chukwuemeka er 1-1 van maakte. Via Michael Antonio en Lucas Paquetá liep West Ham na rust uit tot 3-1. Aguerd werd nog wel met rood van het veld gestuurd en Edson Álvarez maakte zijn debuut namens zijn nieuwe werkgever.

Al na zeven minuten kwam West Ham op voorsprong. Kersverse aankoop James Ward-Prowse slingerde de bal uit een corner op het hoofd van Aguerd, die hoog sprong en de 1-0 binnenkopte. Chelsea drong na de openingstreffer al snel aan op de gelijkmaker en vond deze na iets minder dan een half uur spelen. Chukwuemeka kreeg de bal aan de zijkant van het strafschopgebied, dribbelde naar binnen en haalde geweldig uit in de lange hoek: 1-1.

Na 35 minuten spelen kreeg Paquetá, die wordt verdacht van het overtreden van de gokregels, een grote kans op 2-1. Hij haalde zestien meter van het doel af knap uit, maar zag zijn poging op de paal belanden. Het leek erop dat Chelsea met een voorsprong de kleedkamer op zou zoeken. Raheem Sterling dribbelde het strafschopgebied binnen en werd vervolgens gevloerd door Tomas Soucek. De VAR besloot een strafschop toe te kennen, maar deze werd gemist door de Argentijnse middenvelder Enzo Fernández. De man die vorig jaar voor meer dan honderd miljoen euro werd overgenomen van Benfica stuitte op de Fransman Alphonse Areola.

Tien minuten na rust kwam West Ham enigszins tegen de verhoudingen in weer op voorsprong. Ward-Prowse gaf de bal aan Michael Antonio, die verwoestend uithaalde van ver buiten de zestienmeter. Ward-Prowse mag zo zijn tweede assist bijschrijven. Na iets meer dan een uur spelen maakte Aguerd een harde overtreding op Nicolas Jackson. De international van Marokko kreeg daarop zijn tweede gele kaart en moest vroegtijdig de kleedkamers opzoeken. Álvarez werd vervolgens ingebracht door David Moyes, die zijn ploeg met tien man zelfs op 3-1 zag komen. Recordaankoop Moisés Caicedo legde Emerson neer in het strafschopgebied, waarna Paquetá vanaf de stip de derde treffer maakte.