Manchester City heeft ruim 80 miljoen euro over voor derde topaankoop

Woensdag, 9 augustus 2023 om 18:52 • Wessel Antes • Laatste update: 19:00

Manchester City maakt serieus werk van de komst van Lucas Paquetá, zo bevestigen diverse gerenommeerde Engelse media in navolging van transfermarktexpert Fabrizio Romano. Volgens The Guardian hebben the Citizens ruim 80 miljoen euro over voor de 25-jarige middenvelder van West Ham United, die nog tot medio 2027 vastligt in het London Stadium. De Conference League-winnaar kan na slechts 41 wedstrijden maar liefst 38 miljoen euro winst maken op Paquetá, die vorige zomer voor 42 miljoen euro overkwam van Olympique Lyon.

City heeft zich aan het begin van deze week gemeld bij de clubleiding van West Ham, die niet happig is om Paquetá te verkopen. The Hammers zagen met Declan Rice al een steunpilaar vertrekken naar Arsenal, waardoor een uittocht van de Braziliaans international niet op de planning staat. Paquetá zelf ziet een transfer naar het Etihad Stadium wel zitten. De technisch vaardige middenvelder droomt er al jaren van om in de top van de Premier League aan de slag te gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bij West Ham staat de teller voor Paquetá momenteel op 41 officiële duels, waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 7 assists. De 42-voudig international van Brazilië speelde een belangrijke rol in het ontlopen van degradatie uit de Premier League én het winnen van Europees zilverwerk. Bij City kan Paquetá na Josko Gvardiol en Mateo Kovacic de derde grote zomeraanwinst worden. Gvardiol kwam voor zo’n 90 miljoen euro over van RB Leipzig, terwijl Kovacic voor 29 miljoen euro werd opgepikt bij Chelsea. City zag met Riyad Mahrez (Al-Ahli) en Ilkay Gündogan wel twee grote namen vertrekken deze zomer.

Ondertussen zijn de fans van West Ham de draad kwijt. The Hammers verkochten deze zomer al voor 156 miljoen euro aan spelers, terwijl er nog geen enkele aanwinst werd gepresenteerd. Manager David Moyes hoopt Ajacied Edson Álvarez en James Ward-Prowse (Southampton) snel te verwelkomen in de Engelse hoofdstad. Volgens Romano gaat Álvarez zo’n 40 miljoen euro kosten, terwijl Ward Prowse een prijskaartje van 35 miljoen euro om zijn nek heeft hangen. De BBC geeft aan dat West Ham al rond is met beide clubs.