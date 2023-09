John Heitinga vindt nieuwe werkgever in de Premier League

Dinsdag, 5 september 2023 om 16:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:34

John Heitinga gaat dit seizoen fungeren als rechterhand van David Moyes bij West Ham United, zo meldt de Engelse club via de officiële kanalen. De ex-trainer van Ajax tekent een contract tot het einde van het seizoen. Moyes en Heitinga werkten in het verleden succesvol samen bij Everton, toen de Nederlandse oud-verdediger daar actief was als speler.

Het nieuws is zeer verrassend te noemen, daar het lang stil was rondom Heitinga sinds zijn noodgedwongen vertrek bij Ajax. De 39-jarige trainer werd eind juni weggestuurd bij de Amsterdammers na een teleurstellend slot van het seizoen. Ajax wist geen potten te breken in de knock-outfase van de Europa League, verloor de bekerfinale van PSV én eindigde op de derde plaats in de Eredivisie, waardoor het Champions League-voetbal misliep.

We are pleased to confirm the appointments of John Heitinga, Mark Robson and Henry Newman as first-team assistants to David Moyes. — West Ham United (@WestHam) September 5, 2023

Nu gaat Heitinga dus aan de slag in de Premier League en gaat hij opnieuw samenwerken met Edson Álvarez en Mohammed Kudus, die Ajax deze zomer inruilden voor West Ham. Moyes wil Heitinga verder helpen in zijn trainerscarrière en vindt dat hij al veel ervaring heeft opgedaan. De 87-voudig international van Oranje heeft naast Ajax 1 ook al aan het roer gestaan bij verschillende jeugdelftallen van de Amsterdammers.

West Ham raakte deze zomer Declan Rice kwijt voor een recordbedrag en heeft dat geld (ruim 117 miljoen euro) gericht geïnvesteerd. The Hammers haalden naast Álvarez en Kudus ook vrijetrappenspecialist James Ward-Prowse en Konstantinos Mavropanos binnen van respectievelijk Southampton en VfB Stuttgart. Daarnaast zijn de Londenaren uitstekend begonnen aan het Premier League-seizoen. De eerste wedstrijd werd nog gelijkgespeeld tegen AFC Bournemouth (1-1), maar daarna werd afgerekend met Chelsea (3-1), Brighton & Hove Albion (1-3) en Luton Town (1-2). West Ham komt dankzij de Conference League-winst van vorig seizoen deze jaargang ook uit in de Europa League.