Wesley Sneijder gelooft niets van reden achter vertrek Farioli bij Ajax en komt met heel andere theorie

Wesley Sneijder denkt niet dat Francesco Farioli de oprechte reden over zijn vertrek bij Ajax heeft gedeeld. De recordinternational van het Nederlands elftal vermoedt dat de Italiaan achter de schermen al druk bezig was met een volgende club, zo laat hij doorschemeren bij Sportnieuws.nl.

Farioli kwam na het late gelijkspel in en tegen Groningen (2-2) voor zichzelf tot de conclusie dat het beter was om de hoofdstad te verlaten. Hij lichtte zijn keuze toe in een afscheidsvideo op de clubkanalen.

"Het management en ik hebben dezelfde doelen voor de toekomst van Ajax, maar we hebben een verschil in inzicht over de manier waarop we willen werken en opereren om die doelen te bereiken."

"Gezien deze verschillen in de principes en fundamenten van dit project, voel ik diep in mijn hart dat dit het beste moment is om uit elkaar te gaan", verklaarde hij. Sneijder houdt er een andere theorie op na.

"Farioli was alleen maar bezig met zijn eigen cv. Ik denk dat zijn nieuwe club, zijn nieuwe stap al veel eerder bekokstoofd was. We hoeven niet lang te wachten voordat zijn nieuwe club bekend wordt", voorspelt Sneijder, tegenwoordig werkzaam als analist.

Maandagavond schoof de Italiaanse oefenmeester ook aan bij het praatprogramma Rondo van Ziggo Sport. "Of ik het jammer vond dat ik maandag niet bij Rondo zat? Ja en nee", antwoordt Sneijder.

"Ik denk dat ik genoeg gezegd heb en Farioli is ook heel slim in zijn antwoorden. Maar ik wil ook niet de confrontatie aangaan. Dus dat had totaal geen zin gehad", aldus de voormalig topvoetballer.

"Maar laten we kijken naar een nieuw seizoen, een nieuwe trainer. Wie het moet doen? De droomkandidaat is denk ik toch Erik ten Hag. Ik denk niet dat hij het gaat doen, maar toch", besluit Sneijder. Ten Hag gaat inderdaad niet voor Ajax kiezen. De oefenmeester wordt vermoedelijk spoedig gepresenteerd bij Bayer Leverkusen.