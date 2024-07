Wellenreuther langer bij Feyenoord; PSV en Europese grootmacht vissen achter net

De contractverlenging van Timon Wellenreuther bij Feyenoord is volledig in kannen en kruiken. De Rotterdammers melden de nieuwe verbintenis, die tot medio 2027 geldig is, woensdagochtend op hun officiële kanalen.

De Duitse doelman had in Rotterdam-Zuid een contract dat aan het einde van komend seizoen zou aflopen, maar hij plakt er dus twee jaar aan vast. Wellenreuther laat weten content te zijn met de nieuwe deal.

"De afgelopen twee seizoenen waren fantastisch", wordt de keeper op de clubwebsite geciteerd. "De steun van het publiek, het vertrouwen dat ik voel vanuit de club en de staf: dat waren stuk voor stuk belangrijke redenen voor mij om bij Feyenoord te willen blijven."

"Ik heb hier al veel mooie momenten meegemaakt, vorig seizoen nog met het spelen van de bekerfinale, en ik kijk er naar uit om de komende jaren nog meer successen te behalen", richt Wellenreuther de blik op de toekomst.

Of de 28-jarige doelman komend seizoen de eerste keus is onder de lat bij Feyenoord, is nog altijd de vraag. Wellenreuther heeft eerder aangegeven vanaf na de zomer eerste doelman te willen zijn, desnoods bij een andere club. Door zijn contract te verlengen, lijkt Feyenoord een signaal af te geven aan de Duitser.

Ondertussen ligt Justin Bijlow ook nog altijd vast in De Kuip. De 26-jarige Oranje-international, die momenteel als derde doelman mee is naar het EK in Duitsland, zal niet te staan springen om achter Wellenreuther als reservedoelman te gaan fungeren. Mogelijk maakt Bijlow, die op belangstelling uit de Premier League kan rekenen, deze zomer een transfer. Een vertrek van zijn concurrent lijkt gezien de contractverlenging geen reële optie.

Italiaanse interesse

Met het langer vastleggen van Wellenreuther troeft Feyenoord naar verluidt enkele grote clubs af. Bekend was dat PSV voor hem op het vinkentouw zat, maar volgens Marlon Irlbacher van de Duitse tak vanhadden ook Inter en AS Roma interesse .

"Feyenoord schotelde Wellenreuther echter een duidelijk toekomstbeeld met een rol als eerste doelman voor. Daarnaast wordt hij een van de topverdieners", schrijft Irlbacher.

