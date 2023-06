Weghorst ontroostbaar na waarschijnlijke laatste optreden voor Man United

Zaterdag, 3 juni 2023 om 21:22 • Rian Rosendaal

De nederlaag in de FA Cup-finale tegen Manchester City (2-1) hakt er aardig in bij Wout Weghorst. De aanvaller van Manchester United, die als invaller speeltijd kreeg van manager Erik ten Hag, bleef na afloop enkele minuten op de grond zitten en maakte een zeer aangeslagen indruk. Ploeggenoot Marcus Rashford moest Weghorst uiteindelijk overeind helpen om de verliezersmedaille op te halen op Wembley.

Ten Hag gooide Weghorst voor de leeuwen bij een 2-1 achterstand in de tweede helft. De Nederlande spits kon echter ook niet voorkomen dat de FA Cup een prooi is voor Manchester City. De ontgoocheling was groot bij Weghorst, die deze zomer normaal gesproken terugkeert bij Burnley. Hij verlaat Manchester United met twee doelpunten in 31 optredens achter zijn naam. In de Premier League wist Weghorst overigens geen enkele keer het net te vinden.

Waar de één feest viert... ??

Verwerkt Wout Weghorst het verlies in de FA Cup-finale ?????#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/jxw8XkxSRf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023

Rashford moet Weghorst overeind helpen op Wembley

Weghorst druipt af met de verliezersmedaille