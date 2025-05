'Mohamed Ihattaren is dertig kilo afgevallen. Dan ben je niet meer zo fris'

Mohamed Ihattaren is na een seizoen bij RKC Waalwijk klaar voor de volgende stap in zijn loopbaan. De aanvallende middenvelder doet er in ieder geval alles aan om fit te blijven, constateert Liam van Gelderen, die hem bij RKC meemaakte als ploeggenoot, in gesprek met ESPN.

Ihattaren is nu al bezig met volgend seizoen, zo weet Van Gelderen, al tien jaar bevriend met de middenvelder. ''Ik krijg bijna elke dag filmpjes via Snapchat. Is-ie aan het kickboksen of hardlopen. Hij is echt goed bezig.''

Ihattaren heeft bij RKC op en naast het veld een goede indruk achter gelaten. ''Het is gewoon een gangmakertje, hij maakt iedereen aan het lachen. Ik heb niemand ooit iets slechts over hem horen zeggen. Ik was zelf ook heel blij toen hij kwam, ik had meteen een grote lach op mijn gezicht.''

Personal coach Ricardo Kishna heeft een intensief seizoen achter de rug met Ihattaren. ''Het is zwaar geweest, de ene dag moeilijker dan de andere. Maar hij is altijd komen opdraven. Ik ben wel eens hard voor hem, en dat is niet leuk, maar hij moet door dingen heen.''

Kishna was naar eigen zeggen soms 'vervelend' voor de voormalig speler van PSV en Ajax. ''Hoe? Door Mo verbaal een draai om z'n oren geven, hem pushen om niet halve bak te gaan. Natuurlijk komen er dan weleens gebaartjes, of fluistert hij een scheldwoord, maar hij gáát wel.''

''Mo wil heel graag de volgende stap zetten. Maar goed, dan is er nu dus geen ruimte voor een uitgebreide vakantie. Hij moet trainen. Als je hoge ambities hebt, dan moet je daar ook naar werken'', aldus Kishna, die weet dat Ihattaren met vallen en opstaan zijn oude niveau probeert te bereiken.

''Luister, Mo is voor afgelopen seizoen dertig kilo afgevallen. Dan is het niet zo vreemd als je op het einde niet zo fris meer bent. Door zo’n grote, snelle wijziging verandert er van alles in je lijf'', zo benadrukt de voormalig Ajacied. ''Op een gegeven moment zegt het lichaam: ‘tot hier en niet verder’. Dan zou de twijfel kunnen toeslaan, maar juist dan moeten we vasthouden aan de routine.''

Van Gelderen heeft in ieder geval alle vertrouwen in Ihattaren. ''Ik denk dat elke topclub past bij Mo. Ik zou hem altijd ophalen, je kunt zien dat hij mentaal ook stappen heeft gezet en zijn kwaliteit niet kwijt is. Kijk, ik maak hem elke dag mee. Hij heeft mentaal hele grote stappen gezet en het is echt heel anders dan drie á vier jaar geleden.''