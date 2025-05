Liverpool gaat vol voor toptarget en legt verbeterd bod van 130 miljoen euro neer

Liverpool blijft druk bezig met het aantrekken van Florian Wirtz. Volgens David Ornstein van The Athletic heeft de kampioen van Engeland een tweede bod neergelegd bij Bayer Leverkusen voor de aanvallende middenvelder.

Ornstein meldt vrijdag dat Liverpool een bod van 130 miljoen euro heeft uitgebracht op Wirtz, die eerder werd genoemd bij Bayern München, Manchester City, Arsenal en Real Madrid. Volgens bronnen dicht bij de onderhandelingen gaat het om een verbeterd bod vanuit Liverpool.

Diverse media wisten eerder nog te melden dat Leverkusen een vraagprijs van 150 miljoen euro hanteert voor Wirtz, die nog twee seizoenen vastligt bij de nummer twee van de Bundesliga. Liverpool zit daar nu 20 miljoen euro onder, al heeft men goede hoop een deal te kunnen sluiten

Volgens Ornstein heeft Wirtz zijn zinnen gezet op een transfer naar Liverpool deze zomer. Hij zei eerder 'nee' tegen Bayern München en was al even in het noordwesten van Engeland om huizen te bekijken.

Alle betrokken partijen zijn sinds ruim een week in gesprek met elkaar over de miljoenendeal. Liverpool staat overigens ook op het punt om Jeremie Frimpong voor 35 miljoen euro over te nemen van Leverkusen.

Mocht Liverpool met het verbeterde bod erin slagen om Wirtz te strikken, dan wordt de 22-jarige Duitser in één klap de duurste aanwinst ooit. Het record is nu in handen van Darwin Núñez, voor wie 85 miljoen euro werd neergelegd. Kort daarachter volgt Virgil van Dijk met 84,65 miljoen euro.

Wirtz maakte met name in het seizoen 202324 indruk bij Leverkusen, dat een jaar geleden de dubbel veroverde en de finale van de Europa League bereikte. Hij staat op 197 duels voor de nieuwe club van Erik ten Hag en kwam in die reeks tot 57 goals en 65 assists.