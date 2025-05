Ajax zet in op ruildeal met NEC en biedt speler aan om Robin Roefs te kunnen halen

Ajax wil Kristian Hlynsson betrekken in een ruildeal met Robin Roefs, zo weet transfermarktjournalist Mounir Boualin te melden. De Amsterdamse club heeft de IJslander al aangeboden in Nijmegen, maar het lijkt er niet op dat NEC erg happig is op de deal.



NEC heeft namelijk andere plannen volgens Boualin. De club hoopt op de komst van Tjaronn Chery van Royal Antwerp FC en ook de naam van Oussama Tannane wordt intern genoemd in Nijmegen.



Woensdagavond bracht Voetbal International het nieuws dat Ajax Roefs als ideale versterking onder de lat ziet. De recordkampioen van Nederland besloot de koopoptie op Matheus niet te lichten, en schakelde door naar Roefs.



NEC vroeg zes miljoen euro voor de 22-jarige keeper. Dat bedrag is Ajax te gortig en dus probeert de club Hlynsson bij de deal te betrekken. De aanvallend ingestelde middenvelder kwam het afgelopen half jaar op huurbasis uit voor Sparta Rotterdam.



Op het Kasteel deed Hlynsson het best aardig (twee doelpunten en drie assists in veertien duels), maar NEC is niet van plan om te ruilen. De club wil de absolute hoofdprijs ontvangen voor de talentvolle sluitpost.



Roefs zou ook op het verlanglijstje van PSV gestaan hebben, maar de Eindhovenaren besloten toch voor Nick Olij te gaan. Als eerste doelman wordt gekeken naar ervaren doelmannen in het buitenland.