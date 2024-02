Waterreus oordeelt: ‘PSV is niet zo afhankelijk van hem als iedereen zegt’

Ronald Waterreus gaat niet mee in de hype rondom Joey Veerman. De voormalig doelman van PSV is enorm onder de indruk van de speler en de persoon naast het veld, maar benadrukt tevens dat de Eindhovenaren ook zonder Veerman over een zeer goede ploeg beschikken.

"Ik ben wel vaker kritisch geweest op hem, en echt niet omdat ik Joey geen goede speler vind. Integendeel, het is echt een hele goede speler. Ik denk alleen niet dat PSV zo afhankelijk van hem is als iedereen zegt", wil Waterreus de middenvelder niet al te veel ophemelen in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International.

"Het is een goede speler, een hele goede speler. Maar ik krijg in de media vaak wel het idee dat hij een beetje het lievelingetje is", legt Waterreus verder uit. "En dat is verder ook niet erg, want het is verder een sympathieke jongen. Een leuke kerel die tenminste af en toe een keer wat zegt. Daar houd ik ook erg van."

"Maar ik denk dat als Peter Bosz moet kiezen tussen Veerman en Jerdy Schouten, hij 99,9 procent voor Jerdy Schouten kiest." Journalist Marco Timmer werpt direct op dat Veerman 77 kansen heeft gecreëerd voor medespelers. Johan Bakayoko, de nummer twee op de lijst, volgt op ruime afstand met 43 gecreëerde kansen voor teamgenoten.

Ronald Waterreus wil Joey Veerman niet te belangrijk maken bij PSV.

"Dus ze zijn in creatief opzicht echt wel iemand kwijt als hij niet meedoet", neemt Timmer het op voor de veelbesproken Veerman, die afgelopen zondag tegen FC Volendam (1-5 winst) terugkeerde na een periode van blessureleed. "En als je zijn cijfers in de Eredivisie bekijkt, dan behoort hij gewoon tot de bepalende spelers."

"Dat bestrijd ik ook niet. Ik denk alleen PSV minder afhankelijk van hem is dan wordt gedacht, dan is het enige dat ik zeg", herhaalt Waterreus nog maar eens. "Als iedereen fit is, kan PSV dat goed opvangen. Met Saibari, Tillman en Til", concludeert Timmer.

"Veerman is een uitstekende speler. En daarbij ook nog een persoonlijkheid. Dat zie ik ook weleens graag. Want daar hebben we er al niet zoveel van", is Waterreus tot slot zeer complimenteus over Veerman, die bij PSV vastligt tot medio 2026.

