'Wat is er aan de hand met Sierd de Vos?'

Sierd de Vos ligt onder vuur na zijn commentaar bij de spectaculaire Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid (4-3). In de AD Media Podcast uiten mediaverslaggever Gudo Tienhooven en presentator Manuel Venderbos stevige kritiek op de Ziggo Sport-commentator, die volgens hen opvallend timide was bij de zevenklapper in Catalonië.

“Wanneer wordt Sierd de Vos nou wél opgewonden?”, vraagt Tienhooven zich hardop af. “Misschien als het nog 7-7 wordt met 184 seconden op de klok en het dan 8-7 wordt of zo. En dat de scheidsrechter dan nog een blikje op zijn hoofd krijgt of zo. Geen idee."

"Maar… wat is er met Sierd de Vos aan de hand? Hij was altijd heel enthousiast, heel leuk. Een ongelooflijke wedstrijd van 5-3. Of was het 4-3? Hij werd toch nog afgekeurd op het laatst?” Het doelpunt waar Tienhooven op doelt – een late treffer van Fermín López – werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel.

Ook Venderbos is verbaasd over de afwezige toon van De Vos. “Ik heb alleen de samenvatting gekeken en zelfs in de samenvatting denk je van: is Sierd even pissen? Zó lang is hij stil!”

Er klinkt al het hele seizoen felle kritiek op De Vos, zo stipt ook Tienhooven aan. “Er is veel drek op X over hem. Maar ja, dat is heel vaak, want dat is natuurlijk gewoon het rioolputje van social media. Maar nu weer, hoor. Hij kreeg er echt enorm van langs.”

Toch heerst er vooral verbazing over de ommezwaai van de vroeger zo flamboyante commentator. “Hij was vroeger dé stem van… Ik vond hem ook altijd leuk", aldus Tienhooven. "Er was altijd wel reuring. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar je wilt ook een beetje opwinding vanuit de commentator."

Venderbos sluit af met een zorgelijke noot: “Maar is er iets met hem aan de hand?” Waarop Tienhooven zegt te hopen dat De Vos 'gewoon een mindere dag had'. Venderbos reageert echter sceptisch: “Nou, ik denk het niet, want ik heb het de laatste weken al.”