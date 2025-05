Waarom het winnen van de play-offs nadelig is voor AZ-verdediger Wouter Goes

AZ kwam zondag als winnaar van de play-offs om Europees voetbal bovendrijven na een waanzinnig comeback tegen FC Twente (3-2). De Alkmaarders plaatsten zich daarmee voor de tweede voorronde van de Conference League, wat mogelijk gevolgen heeft voor de vakantieplannen van Wouter Goes.

De Conference League-ronde waarin AZ zich moet melden, begint op 24 juli. De return tegen de nog onbekende tegenstander uit Europa volgt een week later.

AZ zal bovendien niet onvoorbereid willen aantreden in het derde Europese clubtoernooi en enkele weken van tevoren beginnen met de seizoensvoorbereiding. Of Goes vanaf het begin af aan van de partij is, valt te bezien.

De twintigjarige centrumverdediger gaat normaal gesproken in juni met Jong Oranje mee naar het EK in Slowakije. De finale van het jeugdtoernooi, waarop de Nederlandse beloften het zomaar ver kunnen schoppen, vindt plaats op 28 juni.

Derhalve dreigt een ultrakorte zomerstop voor Goes, die afgelopen seizoen in 42 van de mogelijke 53 wedstrijden van AZ in actie kwam. In het slechtste geval gaat het om een break van enkele weken.

Normaliter zal zijn werkgever dit Goes niet aandoen. Het is goed mogelijk dat AZ de veelbesproken pupil later in de voorbereiding laat aansluiten, zodat ook hij uitgerust en wel aan het seizoen begint. De mannetjesputter zou op die manier de eerste wedstrijden van de nieuwe campagne moeten missen, niet de droom van iedere voetballer.

Op 18 juni hoort AZ welke tegenstander het treft in de tweede voorronde van de Conference League. Om de hoofdmoot van het toernooi te halen, moet de play-offwinnaar in totaal drie kwalificatierondes doorstaan.